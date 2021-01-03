هذا ما يحدث لجسمك إذا أكلت بيضا فاسدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

البيض من أكثر الأطعمة الغذائية شيوعًا التي تجدها في أي منزل، وذلك لأنه سهل الطهي، بالإضافة إلى إنه غني بالبروتينات المهمة.

لكن تذكّر أن تناوله قد يسبب بعض المشاكل الأخرى إذا لم تأكله أو تخزنه بشكل صحيح، وهنا نذكر لكم أسباب فساد البيض وخطورة تناوله على الصحة، وفقا لما أورد موقعا "steemit" و"onlinebiologynotes".

- الأسباب:

1- تلوث البيض:

سرعان ما تتلوث قشرة البيضة عن طريق التداول والمواد الأخرى التي يتم تخزينها معه، ويمكن العثور على بكتيريا السالمونيلا على القشرة أو داخل البيضة التي تنمو من خلال الشقوق، ما يؤدي إلى فسادها.

2- التلف غير الجرثومي:

يحدث تغير في الحالة الفيزيائية لمحتويات البيض أيضًا أثناء التخزين طويل المدى، وتشمل ترقق بياض البيض وكسر غشاء الصفار، وعندما يضعف غشاء الصفار ويتكسر، يصبح الصفار مسطحًا ويمتزج بشكل متجانس في بياض البيض.

3- التلف الجرثومي للبيض:

تلوث الكائنات الحية الدقيقة القشرة، وتخترق المسام في القشرة والغشاء الداخلي، وتصل إلى بياض البيض وصفار البيض وتنمو هناك، وبعض الكائنات الحية الدقيقة لا يمكن أن تنمو في بياض البيض ولكن يمكن أن تنمو بسرعة في صفار البيض، ويسبب التغيير في درجة حرارة التخزين يسهل اختراق الكائنات الحية للبيضة من خلال القشرة وبالتالي يسهل التلف الميكروبي.

ماذا يحدث إذا أكلت بيضة فاسدة؟

إذا لم تضع البيض في الثلاجة بعد شرائه، فقد يفسد، وذلك لأن معظم المواد الغذائية لها مدة صلاحية لا يمكن تجاوزها، وكذلك البيض، إذا تم تركه لفترة طويلة خارج الثلاجة، يتسبب ذلك في نمو الجراثيم الغير الصحية به.

هل يمكن أن يسبب البيض الفاسد مشاكل صحية؟

تظهر بعض العلامات خلال الـ 12 ساعة بعد تناول البيض الفاسد، وذلك لأن السالمونيلا تحتاج إلى وقت للتكاثر ويسمى المرض الذي تصاب به بالسالمونيلوز، وأول الأعراض التي ستلاحظها هي الغثيان والإسهال، كما يمكنك الشعور ببعض الصداع وتشنجات المعدة والحمى إذا أصبت بالعدوى.

وفي البالغين الأصحاء، تستمر هذه الأعراض لبضعة أيام فقط، بسبب نظام المناعة القوي لديهم، كما يمكن أن تكون خطرة على كبار السن والشباب ولها آثار خطيرة إذا لم يتم علاجها على الفور.

ويمكنك أن ترى أن هناك طفح جلدي أحمر أو بعض الحكة في الجلد، والبعض الآخر يشعر بسيلان في الأنف.

كيف يتم العلاج؟

بشكل عام، سوف تتعافى صحتك بعد تناول البيض الفاسد خلال يومين، ولكن بالنسبة للشباب أو كبار السن الذين لديهم مشكلة في جهاز المناعة، من الأفضل الذهاب إلى الطبيب على الفور، فقد يتسبب ذلك في حدوث إسهال شديد أو قيء لأكثر من يومين، مع البراز والشعور بقليل من الدوخة والدوار.

كيفية تخزين البيض بشكل صحيح:

- إذا كانت البيضة تأتي من الدجاجة مباشرة ولم يتم غسلها بعد، فمن المهم تخزينها في مكان بارد أو جاف، ولكن بمجرد غسل هذه البيضة يجب وضعها في الثلاجة فورًا.

- إذا كسرت بيضة ووجدت أن رائحتها أو لونها أزرق قليلاً، يجب عليك رميها على الفور.

- إذا كان هناك بقعا حمراء على صفار البيض، أو أن صفار البيض قاتم اللون، فهو لا يزال آمنًا للأكل، ولكن يجب أن تأكله في غضون أسبوع.

- يجب تجنب تناول البيض المسلوق ذات الرائحة الكريهة.