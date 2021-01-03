كل ما تريد معرفته عن مرض صفوت الشريف بعد أنباء إصابته

صحة

تصدر صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري الأسبق، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، والتي نفاها بنفسه خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أنه يتردد على مستشفى وادي النيل باستمرار، للاطمئان على صحته، وأنه ليس لإصابته بفيروس كورونا، وسط تأكيد عدة مصادر لـ«الوطن» على إصابته بمرض سرطان الدم أو اللوكيميا، المتسببة في تردده على المشفى، لافتين إلى علاجه منه منذ فترة طويلة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن سرطان الدم أو اللوكيميا، بحسب ما ذكره موقع Daily medical الطبي.

أعراض اللوكيميا

نقص ملحوظ في الوزن

التعرق بشدة خلال الليل وقبل النوم.

الشعور بالإعياء الذي لا يذهب بمجرد الحصول على قسط من الراحة.

آلام شديدة في العظام.

تضخم الغدد الليمفاوية.

تضخم الكبد والطحال.

ظهور بقع حمراء على الجلد.

شحوب الوجه.

الشعور العام بالمرض والتعب.

حمى منخفضة في درجة الحرارة.

ظهور الكدمات.

الإصابة بنزيف خارجي.

إلتهاب الحلق.

الالتهاب الرئوي القصبي.

المعاناة مع الصداع.

تقرحات في الفم.

طفح جلدي.

تضخم الغدد الليمفاوية في الحلق أو الإبط أو الفخذ.

فقدان الشهية بصورة ملحوظة.

أسباب سرطان الدم

وفيما يلي أبرز أسباب الإصابة بسرطان الدم، بحسب الموقع الطبي.

التعرض للإشعاع بمستويات عالية.

قد ينتج عن الإصابة بعض الأمراض الوراثية مثل متلازمة داون ومتلازمة بلووم.

يعد أحد الأعراض الجانبية لتناول بعض الأدوية أو بعض المواد الكيميائية.

ينتج عن الإصابة ببعض الفيروسات الخطيرة، على رأسها كفقدان المناعة المكتسبة "إيدز".