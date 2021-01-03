«الرحلة» فيلم وثائقي عن إسراء البابلي أول طبيبة مصرية من متحدي إعاقة السمع

علاقات و مجتمع

خاضت المخرجة الشابة سارة زكريا غيتة، تجربة تصوير فيلم وثائقي قصير بعنوان «الرحلة» عن أول طبيبة مصرية من متحدي إعاقة السمع وهي إسراء البابلي، بطلة الفيلم الذي جرى نشره عبر القناة الرسمية لـ الجامعة الأمريكية، وتحدثت فيه إسراء، عن تجربتها ومشوارها الصعب حتى حققت حلمها، لتصبح نموذجًا يحتذى به بين الشباب.

وتدور قصة فيلم «الرحلة»، الذي يأتي في إطار برنامج ماجيستير الصحافة التليفزيونية والرقمية، وأشرف عليه الدكتور حسين أمين مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حول أول طبيبة نجحت في تحقيق كل أحلامها وتحدي كل ما تعرضت له من معوقات وصعوبات في حياتها لتصبح واحدة من أشهر أطباء الأسنان في مصر وعضو البرنامج الرئاسي لإعداد القادة وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم.

وقالت سارة غيتة، في بيان، إنَّ حكاية الطبيبة إسراء، كانت ملهمة بالنسبة لها وهو ما شجعها أن تتصدى لفكرة الفيلم وتصويره ومونتاجه والتعليق الصوتي عليه باعتبارها أول طبيبة أسنان فاقدة للسمع، ولكن هذا الأمر لم يقف عائقًا نحو تحقيق أحلامها وأمنيتها وأن تصبح طبيبة شهيرة يتحدث عنها العالم، وجرى تكريمها عام 2017 في «المؤتمر الوطني للشباب الدورة الثالثة بالإسماعيلية» وبعدها اختيرت من قبل الأمم المتحدة لتقديم خطبة في «اليوم الدولي للمرأة والفتاة فى ميدان العلوم» وكانت أول متحدثة رسمية في الأمم المتحدة فاقدة لحاسة السمع منذ الولادة، كما حصلت على نوط الامتياز من الدرجة الثانية في حفل «عيد العلم».

وأضافت مخرجة الفيلم أنَّ التحديات الجسدية المختلفة التى يتعرض لها الإنسان ماهي إلا دفعة إلى الأمام، والطبيبة إسراء البابلي، حققت ذلك بكل رضا وقوة وإصرار مشددة على أن ما أنجزته هو أبلغ رد على أي تنمر أو سخرية.