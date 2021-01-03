مش بس الرولز.. ياسمين صبري وزوجها في جولة داخل أسطول سيارات

علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بأحدث ظهور لها بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وظهرت خلال الصورة، مرتدية فستان أسود، متوسط الطول بأكمام، مع حذاء بكعب، في حين ظهر زوجها ببدلة كلاسيكية أثناء تجولهما بين أسطول سيارات، ولم ترفق ياسمين صبري، أي تعليق على الصورة، مكتفية برموز تعبيرية.

شراء سيارة رولز رويس للفنانة ياسمين صبري

وكانت الفنانة ياسمين صبري، أحدثت ضجة واسعة في 19 أغسطس الماضي، بعدما وصلت أحدث سياراتها «رولز رويس» ميناء الإسكندرية، ليجري الموافقة على الإفراج الجمركي لها بقيمة 10 ملايين جنيه، عبارة عن 6 ملايين جنيه ثمن السيارة، و3.7 مليون جنيه رسوما جمركية، وهي من نوع رولز رويس «dawn».

لتكون السيارة الثانية للفنانة، حيث تمتلك أفخم سيارة SUV على الكوكب «رولز رويس كولينان».

جورجينا الغلابة

وتصدرت ياسمين صبري، خلال الأسابيع الماضية موقع التغريدات الصغيرة تويتر، هاشتاج «جورجينا الغلابة»، حيث شبه البعض الفنانة المصرية، بعارضة الأزياء جورجينا، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حيث قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين إطلالات ياسمين صبري ووضعيات تصويرها، وبين وجورجينا، إلا أن الفنانة لم تعلق.

وفي وقت سابق، تحدث الدكتور أشرف صبري رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، عن ابنته الفنانة ياسمين صبري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى المصرية.

وأكد والد الفنانة أشرف صبري، أن ابنته كانت بطلة سباحة كوالدتها، خاصة أن العائلة تتجه دوما للبحر بفضل نشأتهم في الإسكندرية.

وأكمل: «ياسمين من أبطال الجمهورية للسباحة، واسمها كان مهم جدا في فرق السباحة وبتلعب باسم مصر بره، ولكن هي اختارت طريقها اللي هي عايزاه وأنا مهمتي إني أساعدها إن هي تعمل اللي عايزاه».