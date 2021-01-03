أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ118: السر في المذاكرة والرياضة

لايف ستايل

احتفلت مؤخرا، السيدة اليابانية كين تاناكا، بعيد ميلادها الـ118، لتصبح بذلك أكبر معمرة في العالم، حيث وُلدت في نفس يوم إطلاق أول رحلة طيران في العالم للأخوين رايت، في عام 1903، وكانت وُلدت السيدة «كين» في جنوب غرب اليابان، في الثاني من يناير عام 1903، حيث سُجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال مارس عام 2019، كأكبر شخص على قيد الحياة في العالم، كما أنها سجلت أكبر رقم قياسي على الإطلاق في عُمر اليابان، حسب صحيفة japantimes.

اليابانية كين تاناكا تحتفل بميلادها في دار للمسنين

واحتفلت السيدة اليابانية بعيد ميلادها الـ118، داخل إحدى دور رعاية المسنين، مع أقرانها من كبار السن، قائلة إنها تعيش لحظات سعيدة بصحبتهن، وكأنها تقيم وسط أفراد عائلتها، حيث إنها لم تشعر بالوحدة أو الغربة يوما ما.

المعمرة اليابانية تمارس الرياضة وتتناول الشوكولاتة

وعلى الرغم من تقدم سن العجوز، إلا أنها تمارس التدريبات الرياضية بصورة يومية مستمرة، كما أنها تتمكن من إجراء العمليات الحسابية ببراعة، فضلا عن تناولها الشوكولاتة والمشروبات الغازية باستمرار.

سر طول عمر السيدة اليابانية

وعندما سُئلت «كين» عن سر طول عمرها، أجابت بأنها تتناول الطعام اللذيذ، وتذاكر باستمرار لتنشيط ذاكرتها ومخها، حتى تتمكن من العيش لأطول فترة ممكنة.

ومن جانبه، كشف إيجي، وهو حفيد السيدة العجوز، والبالغ من العمر 61 عاما، أنهم يعيشون أياما صعبة جراء استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنه سعيد للغاية، بسبب تمتع جدته بصحة جيدة، قائلا: «تتمتع جدتي بصحة جيدة ويزداد نشاطها يوما بعد يوم، نحن فخورون بها للغاية بسبب حصولها على لقب المعمرة الأولى في العالم، وأصبحنا نستمد منها طاقتنا الإيجابية لمواجهة صعوبات الحياة بأشكالها المختلفة، وكيفية التغلب على عدوى فيروس كورونا المستجد».