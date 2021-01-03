قاسم: استمرار تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بكل المحافظات

صحة

قال الدكتور لؤي قاسم استشاري علاج الأورام، وعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة بدأت في يوليو 2019، وهي معنية بصحة المرأة بشكل عام، وهدفها توعية السيدات وإجراء الفحوصات بداية من سن 25 إلى 30 عاما، بحسب تقييم يجري في الوحدات الصحية، ويشمل الفحص الكشف المبكر عن أورام الثدي وأمراض أخرى مثل الضغط، السكر، السمنة، والتوعية الخاصة بالصحة الإنجابية.

تقليل الكشف في فترة أزمة فيروس كورونا

وأضاف قاسم، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي، وليندا عبداللطيف، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه جرى تقليل الكشف في فترة أزمة انتشار فيروس كورونا: «السيدات مقبلات على المبادرة في كل الأعمار، حيث جرى الكشف على أكثر من 11 مليون سيدة في 18 شهرا، ومن كانت في حاجة إلى فحوصات إضافية جرى توجيهها إلى المستشفيات المختصة».

توعية السيدات بضرورة الفحص الدوري

وتابع بأنه يجري توعية السيدات بضرورة الفحص الدوري، بالإضافة إلى الحصول على الأسباب الشائعة وعوامل الخطورة المسببة للإصابة بالأورام والطرق الخاصة بالفحص الذاتي، لافتا إلى أن الفحص للمرة الأولى والمتابعات والتوعية مجانية.

وأشار إلى أنه «يجري تقييم كل السيدات بخصوص التاريخ المرضي للعائلة وبعض عوامل الخطورة الأخرى، وذلك في أول مرة للفحص لتحديد مواعيد المتابعة خلال 6 أشهر أو سنة، ولتحديد أي فحوصات إضافية، والآن، لدينا 3500 وحدة صحية التي تعرف باسم وحدات الرعاية الأولية تتعامل معها المواطنات في خدمات مختلفة مثل التطعيمات وتنظيم الأسرة وإجراءات الكشف الطبي التقليدي، وكلها تعمل بالمبادرة».

وتابع بأن تطبيق «صحة مصر» يتيح التعرف على هذه المراكز، وهناك خط ساخن 15335، وموقع مبادرة 100 مليون صحة التي تحدد أقرب الوحدات الصحية للأماكن التي يستسفر منها المواطنون عن أماكن الفحص، وبخاصة أن المبادرة فعالة في كل محافظات مصر.