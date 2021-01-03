ياسمين صبري وأبو هشيمة يخطفان الأنظار بلوك ناعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر حسابها الشخصي " إنستجرام". ارتدت ياسمين فستاناً ميدي، باللون الرصاصي، مزود بأكمام، وشفاف عند منطقة الصدر. واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارت متعددة مكونة من مجموعة أساور وخاتم وساعة يد. ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود. واختار أحمد أبو هشيمة بدلة بنفس لون فستان ياسمين، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، وحذاء باللون الأسود.

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