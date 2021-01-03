كورونا اليوم.. هل يمكن تناول أكثر من لقاح؟.. وشرطان للقضاء على الفيروس في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ مرور حوالي عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

شرطان للقضاء على الفيروس في 2021

مع بدء حملات إعطاء اللقاحات ضد كورونا قبل أسابيع، استبشر الملايين حول العالم خيراً، إلا أن ظهور سلالة متحورة من الفيروس أكثر عدوى، لاسيما في بريطانيا وجنوب إفريقيا، ومن ثم في عدد آخر من البلدان، أحبط آمال الكثيرين.

إلا أن منظمة الصحة العالمية التي لا تزال تدرس تحورات السلالة الجديدة، أكدت أنه رغم الصعاب التي ظهرت، هناك بوادر للانتصار على كورونا خلال هذا العام، معددة شرطين لذلك، الالتزام بالنظافة والسلامة، وفقا لـ"العربية".

قبل التطعيم ضد كورونا.. نصائح مهمة عليك اتباعها

قال يفغيني تيماكوف، الطبيب المختص في الأمراض المعدية، إن الشخص الذي يرغب بتطعيم نفسه بلقاح ضد كوفيد-19، يجب أن لا يعاني من أعراض التهابات فيروسية تنفسية، ومن تفاقم أمراض مزمنة.

وأضاف الطبيب، في مقابلة صحفية: "يجب ألا يكون لدى هذا الشخص أي من مظاهر وأعراض أمراض البرد، مثل الزكام والرشح من الأنف، والسعال، وارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالإنهاك"، وحث الاختصاصي على عدم تعاطي الكحول قبل ثلاثة أيام من التطعيم، وكذلك بعد تلقي اللقاح، يجب الحذر من تناول الأطعمة الثقيلة والوجبات السريعة، وكذلك الاستعداد نفسيا للتطعيم، وينصح الأخصائي، الأشخاص المعرضين لردود الفعل التحسسية، بتناول مضادات الهيستامين في اليوم السابق، وبعد يوم واحد من التطعيم. وإذا كانوا عرضة للحمى، فيمكن تناول قرص باراسيتامول ليلا بعد التطعيم، وفقا لروسيا اليوم.

هل يمكن الحصول على أكثر من لقاح لحماية نفسك؟

هل يمكن الحصول على أكثر من لقاح لحماية نفسك؟.. هذا ما تكشفه صحيفة " express" البريطانية.

أصدرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا تحذيرًا صارخًا، بشأن إمكانية حصول الأشخاص على أكثر من لقاح في الفترة المقبلة، اعتقادا منهم بأن ذلك قد يحميهم من فيروس كورونا بشكل أسرع.

ونشرت مديرة التطعيمات في الصحة العامة في إنجلترا، الدكتورة ماري رامزي ، بيانًا بشأن لقاحات فيروس كورونا، نصحت فيه بعدم خلط جرعات اللقاحات المنقذة للحياة من مصدرين مختلفين، بمعنى عدم تناول أكثر من لقاح ضد كوفيد-19، وقالت: "لا نوصي بخلط لقاحات كوفيد-19، إذا كانت جرعتك الأولى من لقاح فايزر Pfizer ، فلا يجب أن تحصل على لقاح أسترازينيكا AstraZeneca، لجرعتك الثانية والعكس صحيح".

كمية الماء التي يجب تناولها عند الإصابة بكورونا

هل الإفراط بتناول الماء يضر الصحة؟ وما هي كمية الماء التي يجب تناولها أثناء الإصابة بكورونا؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع" timesofindia".

أفاد الأطباء أن الاستهلاك المفرط للمياه تسبب في ما يسمي تسمم الماء، ويوصى بشرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء يوميًا للبقاء بصحة جيدة ولياقة بدنية.