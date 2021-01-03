أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. التزم بهذا الأمر لحماية نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

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تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر التحدث وجها لوجه.. "استخدم الموبايل أفضل"

عادة يقبل عليها العديد من الأشخاص وهي التحدث وجها لوجه، رغم خطورته في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

التحدث وجها لوجه، يجعلك عرضة للإصابة بفيروس كورونا من خلال الرذاذ.

كيف نحمي أنفسنا؟

التحدث من خلال الموبايل أو التليفون الأرضي أفضل حل ممكن.