فيروس كورونا: هل يمكن الحصول على أكثر من لقاح لحماية نفسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تزايدت الآمال حول إمكانية السيطرة على فيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ظل ظهور أكثر من لقاح جاهز للاستخدام في معظم دول العالم.

ولكن يبقى السؤال.. هل يمكن الحصول على أكثر من لقاح لحماية نفسك؟.. هذا ما تكشفه صحيفة " express" البريطانية.

أصدرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا تحذيرًا صارخًا، بشأن إمكانية حصول الأشخاص على أكثر من لقاح في الفترة المقبلة، اعتقادا منهم بأن ذلك قد يحميهم من فيروس كورونا بشكل أسرع.

ونشرت مديرة التطعيمات في الصحة العامة في إنجلترا، الدكتورة ماري رامزي ، بيانًا بشأن لقاحات فيروس كورونا، نصحت فيه بعدم خلط جرعات اللقاحات المنقذة للحياة من مصدرين مختلفين، بمعنى عدم تناول أكثر من لقاح ضد كوفيد-19.

وقالت الدكتور "رامزي": "لا نوصي بخلط لقاحات كوفيد-19، إذا كانت جرعتك الأولى من لقاح فايزر Pfizer ، فلا يجب أن تحصل على لقاح أسترازينيكا AstraZeneca، لجرعتك الثانية والعكس صحيح."

ومن المعروف أن كلا اللقاحين يتطلب جرعتين لاستنباط الاستجابة المناعية الأكثر فعالية، ضد فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه النصيحة بعدما أصدرت حكومة المملكة المتحدة توجيهات للمسعفين مفادها أنه في حالة عدم توفر اللقاح الأول، فمن "المعقول" تقديم جرعة ثانية من لقاح مختلف.

وأشارت الحكومة: "يُفضل هذا الخيار إذا كان من المحتمل أن يكون الفرد معرضًا لخطر فوري كبير أو من غير المحتمل أن يحضر مرة أخرى للتطعيم".

لكن الدكتور "رامزي"، أشارت إلى أنه لا ينبغي اتباع هذا التوجيه إلا في "المناسبات النادرة"، لخطورته على صحة المواطنين.

وأوضحت: "قد تكون هناك حالات نادرة للغاية لا يتوفر فيها نفس اللقاح، أو لا يعرف فيها اللقاح الذي حصل عليه المريض، لكن يجب بذل كل الجهود لإعطاء الأشخاص نفس اللقاح، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً، فمن الأفضل إعطاء جرعة ثانية من لقاح آخر بدلاً من عدمه على الإطلاق."

وفي الوقت الحاضر، يتم تقديم اللقاح في بعض المستشفيات ومراكز التطعيم في المملكة المتحدة، التي يديرها الأطباء العامون للمجموعات التالية:

- بعض الناس تبلغ أعمارهم 80 وما فوق.

- الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في دور الرعاية.

- عمال الرعاية الصحية في خطر كبير.

جرعات اللقاح

تشير أحدث الأدلة إلى أن الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "توفر الحماية لمعظم الناس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر".

ما مدى أمان اللقاحات؟

تؤكد هيئة الصحة العامة في المملكة المتحدة أن لقاحات فايزر Pfizer / BioNTech و استرازينيكا Oxford / AstraZeneca "تفي بالمعايير الصارمة للسلامة والجودة والفعالية".

الآثار الجانبية للقاحات الحالية

معظم الآثار الجانبية للقاح الفيروس التاجي خفيفة ولا ينبغي أن تستمر أكثر من أسبوع؛ وتشمل هذه:

ألم في الذراع حيث دخلت الإبرة.

شعور بالتعب.

صداع.

الشعور بالألم.