بعد اقتراب مصر من الحصول عليه.. كل ما تريد معرفته عن لقاح "أسترازينيكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اقتربت الحكومة المصرية من الحصول على شحنات لأحد اللقاحات التي ثبتت فعاليتها ضد فيروس كورونا المستجد، وهو لقاح شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأكدت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن مصر في المراحل النهائية للتعاقد على لقاح "أسترازينكا"، من خلال شركة فاكسيرا المصرية، مشيرة إلى أن وصول أولى شحنات اللقاح ستكون خلال الأسبوع الثالث أو الرابع من يناير الجاري.

وبعد اقتراب مصر من الحصول عليه.. نستعرض كل ما تريد معرفته عن لقاح أسترازينيكا ضد كورونا، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

كيف يعمل؟

يستخدم اللقاح - المسمى ChAdOx1 nCoV-19 - نسخة ضعيفة وغير ضارة من فيروس البرد الشائع لتحفيز المناعة ضد كوفيد-19.

استخدم العلماء بالفعل هذه التقنية لصنع لقاحات ضد فيروسات الأنفلونزا وزيكا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) وعدد من الأمراض الأخرى.

صنع اللقاح

لصنع اللقاح، يتم تعديل فيروس البرد الشائع وراثيًا لتحريكه لإنتاج بروتين Covid-19 spike - الذي يستخدمه الفيروس لغزو الخلايا.

عندما يتم إعطاء اللقاح للأشخاص، يهاجم الجهاز المناعي للمريض البروتين الشائك عن طريق بناء الأجسام المضادة ، وتحضيره لمحاربة Covid-19 قبل أن يؤدي إلى الإصابة.

تم تعديل فيروس البرد الشائع المستخدم أيضًا لضمان عدم نموه لدى البشر.

متى سيكون اللقاح متاحا؟

في المملكة المتحدة تمت الموافقة عليه منذ 4 أيام، ويتم بالفعل تسليم جرعات اللقاح هناك، ومن المتوقع وصول ملايين أخرى من الجرعات هذا الأسبوع في بريطانيا.

بداية التطعيم

في إنجلترا سيبدأ التطعيم غدا، الإثنين، بلقاح أكسفورد وفقا لوزير الصحة هناك، مات هانكوك.

الفئات الأولى التي ستتلقى الجرعات

أولًا من هم أكثر من 80 عامًا وأولئك الذين يعملون في دور الرعاية، مما يعني أن كل هؤلاء الأشخاص سيحتاجون إلى التطعيم قبل تقديم اللقاح إلى المجموعات الأخرى ذات الأولوية.

هل يعمل اللقاح ضد السلالة الجديدة؟

قال العلماء إن اللقاح سيعمل ضد السلالة المتحولة من فيروس كورونا، والتي تنتشر بسرعة ويعتقد أنها معدية بنسبة 50 في المائة على الأقل.

قال البروفيسور ليام سميث، عالم الأوبئة الإكلينيكي في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن اللقاحات الحالية ستكون أقل فاعلية ضد السلالة الجديدة.

ماذا عن الأجسام المضادة والخلايا التائية؟

لقد ثبت أن لقاح AstraZeneca يثير استجابة الجسم المضاد والخلايا التائية.

الأجسام المضادة هي بروتينات ترتبط بالغزاة وتخبر جهاز المناعة أنه يحتاج إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تطارد الخلايا المصابة في الجسم وتدمرها.

تحفز جميع اللقاحات الفعالة تقريبًا كلاً من استجابة الجسم المضاد والخلايا التائية.

وجدت دراسة أجريت على لقاح AstraZeneca أن مستويات الخلايا التائية بلغت ذروتها بعد 14 يومًا من التطعيم، بينما بلغت مستويات الأجسام المضادة ذروتها بعد 28 يومًا.

هل يمكن لهذا اللقاح أن يساعد كبار السن؟

كانت هناك مخاوف من أن لقاح Covid-19 لن يعمل بشكل جيد مع كبار السن، مثل لقاح الإنفلونزا السنوي.

تشير البيانات السابقة من جامعة أكسفورد وتجربة لقاح AstraZeneca إلى وجود استجابات مناعية "مماثلة" بين البالغين الأصغر سنًا وكبار السن.

في بيان صدر في وقت سابق من هذا العام بشأن بيانات المرحلة الثانية ، قالت جامعة أكسفورد إن بياناتها تمثل معلمًا رئيسيًا، حيث يحفز اللقاح استجابات مناعية قوية في جميع مجموعات البالغين.

هل اللقاح آمن؟

أفاد الباحثون أن تجاربهم لم تشر إلى أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

تعتبر MHRA جهة تنظيمية رائدة في مجالها، ولن توافق على أي لقاح يشكل قلقًا على صحة الناس.

نسبة الفعالية

أظهرت البيانات المنشورة في المجلة الطبية The Lancet في أوائل ديسمبر أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 62٪ في الوقاية من Covid-19 لدى الأشخاص الذين أعطوا جرعتين قياسيتين من اللقاح، وبعد خطأ في الجرعات، 90٪ في الأشخاص الذين أعطوا نصف جرعة أولى من اللقاح متبوعًا بجرعة ثانية كاملة.

التخزين

يجب تخزين لقاح أكسفورد في درجة حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية (35.6-46.4 فهرنهايت)، اللقاح يتطلب جرعتين.