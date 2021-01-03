الإفراط يضر الصحة.. ما هي كمية الماء التي يجب تناولها عند الإصابة بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أجبر العدد المتزايد لحالات كوفيد-19، الجميع على اتخاذ خطوات جذرية لحماية أنفسهم من الفيروس شديد العدوى، وجرب الأشخاص العلاجات المنزلية المختلفة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، لكن البعض ذهب بعيدًا جدًا مع هذه الآليات بل وخاطر بحياته.

حدث نفس الشيء مع رجل شرب كمية زائدة من الماء لعلاج أعراض كوفيد-19، ولكن انتهى به المطاف في المستشفى.

ولكن هل الإفراط بتناول الماء يضر الصحة؟ وما هي كمية الماء التي يجب تناولها أثناء الإصابة بكورونا؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع" timesofindia".

الإفراط في القيام بأي شيء يمكن أن يكون ضاراً

نصح طبيب، لوك ويليامسون، وهو رجل يبلغ من العمر 34 عامًا من باتشواي، بريستول، بشرب 2 لتر من الماء يوميًا بعد الاشتباه في إصابته بـ كوفيد-19، لكن ويليامسون ذهب إلى أبعد من ذلك وضاعف فقط كمية الماء الموصى بها، للتخلص من أعراض فيروس كورونا سريعًا، بدأ في استهلاك 5 لترات من الماء يوميًا، مما أدى إلى انهياره في الحمام وتم إدخاله لاحقًا إلى وحدة العناية المركزة.

أفاد الأطباء أن الاستهلاك المفرط للمياه تسبب في ما يسمي تسمم الماء، لحسن الحظ، كان عليه البقاء في وحدة العناية المركزة لمدة 2-3 أيام فقط ثم خرج من المستشفى.

لماذا الماء مهم؟

الماء ضروري للحياة، حوالي 60 في المائة من جسمك يتكون من الماء. لذلك، من المهم شرب الكثير من الماء في اليوم للحفاظ على الوظيفة الداخلية للجسم سلسة.

يحمل الماء المغذيات إلى الخلايا ويزيل السموم وينظم درجة الحرارة ويسمح للجسم بامتصاص واستيعاب المعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية والجلوكوز ومواد أخرى.

يوصى بشرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء يوميًا للبقاء بصحة جيدة ولياقة بدنية.

ما هي الكمية التي تعني إفراطك في تناول الماء؟

بينما نحتاج جميعًا إلى الكثير من الماء للحفاظ على صحة جيدة، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى مضاعفات صحية خطيرة.

ما هي كمية الماء التي تعني إفراطك؟، تعتمد الإجابة على هذا السؤال على عدة عوامل مثل الظروف الصحية الموجودة مسبقًا والعمر.

عندما تشرب الكثير من الماء، يمكن لكليتيك بسهولة التخلص من الفائض، ومع ذلك، حتى أعضائنا الداخلية لها حدودها.

تستطيع الكلى أن تفرز حوالي 1 لتر فقط في الساعة، لذا، فإن السرعة التي تشرب بها الماء لها دور مهم تلعبه أيضًا، إذا كنت تشرب الكثير بسرعة كبيرة، فستكون الكلى مثقلة ولن تكون قادرة على أداء مهمتها، يمكن أن يؤدي شرب 3-4 لترات من الماء في فترة قصيرة بسهولة إلى نقص صوديوم الدم، وهي حالة ينخفض فيها تركيز الصوديوم في الجسم.

أوصت الأكاديمية الوطنية للطب في عام 2004 النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 30 عامًا باستهلاك حوالي 2.7 لتر من الماء يوميًا والرجال من نفس العمر حوالي 3.7 لتر يوميًا.

ماذا يحدث عند شرب الكثير من الماء؟

شرب الكثير من الماء يؤدي إلى نقص صوديوم الدم وفي أسوأ الحالات التسمم بالماء.

يحتاج جسمنا إلى قدر من الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد والمغنيسيوم في مجرى الدم للحفاظ على تقلص عضلاتنا وعمل الجهاز العصبي ومستويات القاعدة الحمضية في الجسم.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الماء إلى اختلال نسبة الشوارد في الجسم.

يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى الصوديوم في الجسم إلى نقص صوديوم الدم وقد تشمل الأعراض التعب والضعف والمشية غير المستقرة والتهيج والارتباك والتشنجات.

في أسوأ الحالات، يمكن أن يسبب تسمم الماء، في هذه الحالة، ينخفض مستوى الصوديوم في الجسم أكثر من اللازم، بدون الصوديوم لتنظيم توازن السوائل داخل الخلايا، يمكن للدماغ أن ينتفخ، اعتمادًا على مستوى المضاعفات، يمكن أن يؤدي تسمم الماء إلى غيبوبة أو حتى الموت.

من أكثر عرضة لتسمم الماء؟

كليتنا قادرة على إزالة الماء الزائد من الجسم، ولكن إذا كنت تشرب الكثير من الماء في فترة زمنية قصيرة، فلا بد أن ذلك يمثل تحديًا، يجب أن تحاول الحفاظ على التوازن ويجب ألا تشرب أكثر من 3. 5 لترات من الماء في اليوم، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من أمراض الكلى أن يكونوا أكثر حذراً بشأن هذا الأمر.