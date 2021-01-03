نصائح مكياج هامة لصاحبات البشرة الفاتحة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 04:35 مساءً - عند تطبيق المكياج، يصعب التعامل مع البشرة الفاتحة، والحصول على مظهر متوهج ومشرق بشكل طبيعي، خصوصاً أن هذا النوع من البشرة يكون مملاً الى درجة يكون الجلد باهتاً وخالياً من الحياة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة نصائح مكياج هامة وضرورية لصاحبات البشرة الفاتحة للتحكم بهذا النوع من البشرة وضمان الحصول على مكياج مثالي.



البرايمر

البرايمر



لا شك أن البرايمر يعد جزءاً لا يتجزأ من مكياج المرأة، لكن بالنسبة الى صاحبات البشرة الفاتحة، يجب الحرص على استخدام برايمر يحمي بشرتهن ويجعلها أقل عرضة للأشعة فوق البنفسجية الضارة، لأنه ليس من السهل التعامل مع البشرة الفاتحة بسبب بنيتها الجزيئية الرقيقة، بالتالي من الضروري استخدام برايمر وقائي يحمي البشرة من علامات الشيخوخة وأضرار أشعة الشمس.

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مزج كريم الأساس مع كريم تفتيح البشرة

مزج كريم الأساس مع كريم تفتيح البشرة



الهدف من مكياج البشرة الفاتحة ليس تحقيق بشرة أفتح، بل الحصول على توهج طبيعي وتغطية كاملة إنما طبيعية. ولهذه الغاية، امزجي كمية متساوية من كل من كريم الأساس وكريم التفتيح خاصتك، وتطبيقها على بشرة وجهك بالتساوي، فهذه الخطوة تجعل بشرتك مشرقة ومتوهجة بشكل طبيعي.

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استخدام هايلايتر سائل بدلاً من البودرة

استخدام هايلايتر سائل بدلاً من البودرة



تجنبي استخدام الهايلايتر البودرة، واستبدليه بالهايلايتر السائل الذي يساعدك في الحصول على مظهر ندي ومتوهج بشكل طبيعي، وكأنه نابع من داخل البشرة، مما يضمن لك مظهراً مشرقاً ومتألقاً.

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مكياج عيون ناعم وشفاه جريئة

مكياج عيون ناعم وشفاه جريئة



من الأفضل دائماً لصاحبات البشرة الفاتحة اعتماد مكياج عيون ناعم واستخدام ظلال عيون خفيفة، واختيار مكياج شفاه جريء، فهذا المكياج يليق كثيراً بهذا النوع من البشرة ويوفر لها التألق والجاذبية. يمكنك مثلاً، إبراز عينيك باستخدام الكحل الأسود أو البني وظلال العيون النيود أو بالألوان الطبيعية، مع الحرص على تجنب استخدام الظلال البراقة والألوان المعدنية العميقة لأنها تقلل من جمال ملامحك.

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تطبيق البلاش ببطء

تطبيق البلاش ببطء



نظراً الى أن البشرة الفاتحة تبدو باهتة ومملة في معظم الأوقات، عليك التمسك بهذه النصيحة بشكل دائم، وهي: كلما قمت بتطبيق البلاش تأكدي من وضعه ببطء وبشكل تدريجي حتى يمتزج في بشرتك جيداً ويمنحك إشراقة وتورداً طبيعياً.

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استعمال كريم التسمير الذاتي



يعد كريم التسمير الذاتي خياراً رائعاً لذوات البشرة الفاتحة، فهو يدوم لفترة أطول ويوفر تغطية كاملة، لكن احرصي على اختيار اللون الأنسب لبشرتك، لأن الألوان الداكنة لن تفي بالغرض.

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