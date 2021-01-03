فوائد بذور الشمر لترطيب البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 04:35 مساءً - ترطيب البشرة من الخطوات المهمة لكل امرأة باحثة عن الجمال، كي تتألق بمناسباتها المختلفة وتتمتع ببشرة رطبة وطرية حتى في إطلالاتها اليومية، ولأن بذور الشمر من المكونات الطبيعية التي تساعد كثيرًا على ترطيب البشرة، نظرًا لاحتوائها على العديد من المكونات الغذائية التي تساعد على تحسين صحة البشرة بشكل كبير، فقد جمعنا لكنّ اليوم بعض الفوائد والخلطات الطبيعية من بذور الشمر؛ لتحصلن على بشرة صحية ورطبة.



المكونات الغذائية التي يحتوي عليها الشمر



الشمر غني بالمواد المغذية الضرورية لصحة البشرة وترطيبها، حيث إنه يحتوي على فيتامين C، وهو فيتامين يذوب في الماء، وضروري لتعزيز المناعة وإنتاج الكولاجين وإصلاح الأنسجة، كما يُعد فيتامين سي من مضادات التأكسد التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتحتوي بذور الشمر على المغنيسيوم الذي يساعد في حماية الخلايا والتئام الجروح، كما يحتوي الشمر على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، ويحتوي الشمر وبذوره على العديد من أنواع مضادات التأكسد مثل البولي فينول وحمض الروزمارينيك وحمض الكلوروجينيك، كما يحتوي على فيتامينات "ب" و "أ" و "ج".

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استخدامات بذور الشمر لترطيب البشرة

بذور الشمر لترطيب البشرة



بذور الشمر من المكونات الطبيعية المهمة جدًّا لجمال بشرتك، ويمكنك الاستفادة منها من خلال تناول شاي الشمر، كي تستفيد بشرتك من الداخل؛ حيث إنه يعمل على الاحتفاظ برطوبة البشرة من الداخل وزيادة نضارتها، كما يمكنك عمل العديد من الخلطات من خلاله؛ كاستخدام بذور الشمر مع الشوفان كخلطة مثالية لترطيب البشرة وعلاج جفافها، قومي أولا بنقع ملعقة من بذور الشمر بمقدار نصف كوب من الماء المغلي لحوالي 10 دقائق، ثم صفي المزيج بعد أن يبرد، وأضيفي إليه ملعقتين من الشوفان المطحون مع نصف ملعقة من العسل، واخلطي المزيج جيدًا إلى أن يتكون لديك خليطٌ لَزِج كالمعجون، وافرديه على الوجه مع الابتعاد عن منطقة العينين لمدة عشر دقائق، ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر، وننصحك بوضع الزيت الطبيعي المفضل لك بعدها.

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