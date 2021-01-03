أجمل عطور خليجية فرنسية ..تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 04:35 مساءً - لا شك أن عطور العود هي من أفخم الروائح التي يمكنك التزين بها في مناسباتك المميزة أو حتى في المشاوير اليومية، لذلك برز شغف الكثير من بيوت الأزياء في دمج الروائح الشرقية مع الغربية بطرق مميزة وروائح فاخرة، فتعرفي فيما يلي على أبرز العطور الخليجية الفرنسية.



عطر الرومانسية من العربية للعود

عطر الرومانسية من العربية للعود



يضم عطر الرومانسية من العربية للعود مزيجًا هادئًا ورومانسيًّا يمنحك الثقة والأناقة، حيث يتكون من مزيج مميز بين الفواكه الاستوائية وزهرة البرتقال والتوت الأسود مع أزهار الخوخ والياسمين، وتتكون نهايته من نفحات المسك والعنبر الممزوجة بدقة مع رائحة الخشب، ليمنحك رائحة رقيقة في مناسباتك المميزة.

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عطر معاني من الماجد للعود

عطر معاني من الماجد للعود



عطر معاني هو عطر يومي يُستخدم من قِبَل النساء أو الرجال، حيث يضم أصالة عصرية ورائحة مُبتكرة بمزيج شرقي وفرنسي من شذى الورد الفاتن الذي يتقابل مع الروائح الخشبية الفاخرة، وتفيض بعمق رائحة العود والعنبر، حتى تُضيف جاذبية تدوم طويلًا للعطر.



‏Cartier Oud Menthe

‏Cartier Oud Menthe



هذا العطر من كارتير هو عطر فرنسي مستوحى من الشرق الأوسط، ليشكِّل مزيجًا غير مألوف بين قوة وفخامة رائحة العود الخشبية وحيوية وانتعاش أوراق النعناع، فهذا العطر المخصص للنساء والرجال يبدأ بطبقة من النعناع الأخضر ليمتزج في القلب مع العود، لذا فهو أحد أجمل العطور الفرنسية برائحة شرقية غريبة ومميزة تلفت الأنظار إليك.



‏Dior Oud Ispahan

‏Dior Oud Ispahan



تشكل رائحة هذا العطر الفرنسي من ديور لقاءً ساحرًا بين قوة العود الخشبية وقوة اللبان المطلقة التي خففتها رائحة الورد الدمشقي، ليجسد هذا العطر الروائح الشرقية بسحره وجماله، فهو يمزج بين نغمات عود الأصفهان والورود المنعشة، التي تُعد إضافة قيمة إلى إطلالة المرأة ومظهرها في كل المناسبات.

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