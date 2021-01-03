قصات شعر قصير مدرَّج للوجه البيضاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 04:35 مساءً - تسعى كل إمرأة الى اختيار قصة الشعر التي تُبرز ملاح وجهها بشكل جذّاب وتزيد من جمال شعرها. ومع التنوّع في قصات الشعر المواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر، لا بدّ من معرفة اختيار القصّة المناسبة لنوعية الشعر وكذلك شكل الوجه، بخاصّة إذا كان بيضاوياً. وتُعتبر قصّات الشعر القصير بأسلوب المدرّج الأنسب للوجه البيضاوي؛، كونها تزيد من جماله وتُبرز العينين وكذلك ملامح الوجه بأسلوب جذّاب.

وفيما يأتي، اختار "الخليج 365.نت" أجمل قصات شعر قصير مُدرّج لصاحبات الوجه البيضاوي :



أجمل قصات شعر قصير مدرّج للوجه البيضاوي

أجمل قصات شعر قصير مدرّج للوجه البيضاوي

إليك، أجمل قصات شعر قصير مدرّج، تناسب شكل الوجه البيضاوي وتبرز ملامحه بشكل لافت وجذّاب.



قصة شعر قصير مُدرّج مع الغُرَّة الأمامية الطويلة

قصة شعر قصير مُدرِّج مع الغُرَّة الأمامية الطويلة لإطلالة جذابة

للراغبات في تجديد إطلالتهن، يُنصح في اختيار هذه القصة الجديدة والمميزة، التي تمنح الوجه شكلاً ناعماً، وتُساعد في إبراز جماله. هذه القصة تمتاز بأطراف شعر مُتدرِّجة الطول مع وجود غُرَّة أمامية تكمل درجات تدرُّج الطول، مما تمنح الوجه لمحة جذابة.

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قصة شعر قصير مُدرّج بأسلوب مُموَّج

تليق هذه القصة بصاحبات الوجه البيضاوي

ستمنح هذه القصة وجهك البيضاوي إطاراً جميلاً، فهي تتميّز بعصريتها وتصلح لألوان البشرة المختلفة سمراء كانت أو بيضاء، ويمكن لصاحبات الجبهة العريضة تطبيق غُرَّة من الأمام أو جانبية متوسطة الطول لتغطية الجبهة. أما صاحبات الجبهة الصغيرة فيجب ترك الشعر على طبيعته مع غُرَّة طويلة جانبية للمزيد من الجاذبية.



قصة شعر قصير كاريه مُدرّج مع الفرق الوسطي

قصة شعر قصير كاريه مُدرّج مع الفرق الوسطي لإطلالة شبابية

ستساعدك هذه القصة في تحديث اللوك بأسلوب أنثوي راقٍ. إضافة الى أنها تجعلك تبدين أصغر سناً وتمنح الشعر المزيد من الكثافة. وتعتمد على تدرُّج الطول من الأقصر للأطول.



قصة شعر قصير مُدرّج مع الغُرَّة الجانبية الطويلة

تُبرز هذه القصة ملامح الوجه بشكل لافت

تمنح هذه القصة إطلالة ناعمة جميلة ومميّزة؛ إذ تخفّف من عرض الوجه. وبالتالي، تمنحه النعومة. وتأخذ هذه القصة شكلاً تدريجياً لخصلات الشعر من الأقصر للأطول من الأطراف الأمامية مع ترك باقي الشعر منسدلاً على الرقبة، واعتنماد غُرَّة جانبية تصل لما بعد الخدين، لتبرز ملامح الوجه بشكل لافت.



قصة شعر قصير مُدرّج بأسلوب البيكسي

قصة شعر قصير مُدرّج بأسلوب البيكسي لإطلالة جداً عصرية

إذا كنت من عاشقات التغيير للظهور بشكل مختلف وعصري، فهذه القصة هي خيارك الأمثل؛ حيث تعدّ من أجمل قصات شعر مدرّج قصير التي تناسب شكل الوجه البيضاوي. وتعتمد على التدرُّج من الجهة الأمامية مع وجود غُرَّة قصيرة الطول التي تليق كثيراً بأصحاب الوجه البيضاوي؛ كونها تُساعد في تقصير مدى الوجه، وتظهره بشكل جميل، وأصغر حجماً، مما يُضفي أنوثة ممزوجة بالرقة والعصرية.



قصة شعر قصير كيرلي مُدرًّج

قصة شعر قصير كيرلي مُدرًّج لإطلالة شبابية

تُضفي هذه القصة على وجهك مظهراً شبابياً، وتتميز بالعصرية والبساطة والنعومة. وتعدّ من أكثر القصات حداثة وكثير من النجمات قامت بتطبيقها في مناسبات مختلفة. وتُعتبر قصة مميزة جداً وعصرية للغاية.



قصة شعر قصير مُدرّج من الخلف الى الأمام

قصة شعر قصير مُدرّج من الخلف الى الأمام لإطلالة جريئة

تتسم هذه القصة بالجرأة والاختلاف عن المعتاد من قصات الشعر العادية، وهي من أكثر القصات القصيرة التي تفضلها نسبة كبيرة من النساء، ويتدرج فيها الشعر بشكل بسيط في الطول من الخلف للأمام أقصر فأطول.

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