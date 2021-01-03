لِم تفضّل ليلي اسكندر اللون الأزرق؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 04:35 مساءً - اللون الأزرق هو لون ملكي وهناك تدريجات متفاوتة منه تناسب كل أنواع البشرة، ولكن النجمة ليلى اسكندر التي تبتعد بطبيعة الحال عن التطبيعات تفضل الألوان القوية كالأصفر الذي يشبه حجر السيترين والأحمر الياقوتي والأزرق المائل الى حجر السفير. لنتعرف معاً كيف ارتدت النجمة الحسناء هذا اللون؟



من يرصد إطلالاتها على صفحة انستغرام يتبين أنها من هواة هذا اللون وخصوصاً الأزرق البترولي، فكم رصدنا إطلالة بالازرق البترولي؟



5 إطلالات بالأزرق البترولي لليلي اسكندر، فكيف نسقت إطلالاتها الرائعة؟





اللوك الأول:

أطلت ليلي اسكندر بفستان من كتف واحدة ضيق وطويل فبدت ساحرة وقد أرخت شعرها الطويل المنسدل على كتفيها. وتميزت بأحمر شفاه أحمر أبرز تناقض اللون الأزرق مع بشرتها البيضاء.



اللوك الثاني:

أطلت ليلي بجمبسوت أزرق ميتاليكي بكتف واحدة وشعر املس وأحمر شفاه صارخ، وقد انتعلت معه صندلاً متموجاً.



اللوك الثالث:

بدت ليلى اسكندر في قمة الأناقة مع فستانها المصنوع من الكريب والمزدان بالريش من الأعلى للمصممة بدور العويد. وقد رفعت شعرها على شكل شينيون عالي.



اللوك الرابع:



ليلى اسكندر والأزرق الأنديغو، تعرف النجمة أن هذا اللون يليق بها وخصوصاً الأنديغو لذا اختارت من هذا اللون إطلاليتين، فلقد ارتدت سترة من الفرو مع جزمة سوداء عالية وتألقت بفستان مكسو بخيوط من الأعلى من متجر جهينة. وتهوى النجمة الحسناء المجوهرات أو قد تستعيض عنها بأكسسوارات مجوهرة على الشعر.



اللوك الخامس:

ومن الإطلالات الساحرة التي أحببناها على النجمة هو فستان أزرق من المخمل منسدل الأكتاف من تصميم يوسف الجسمي، وقد رفعت النجمة شعرها الى الأعلى ليتناسب مع تصميم الزي الأميري.

تابعي المزيد : ليلى إسكندر لا تختار الا الفساتين المطرزة



أي أكسسوارات اختار مع هذا اللون؟



يفضل اعتماد لون أغمق من الأزرق كالحلي أو يمكنك انتعال الحذاء الفضي أو النيود. أما بالنسبة الى المجوهرات فيفضل إما المجوهرات من الذهب الأبيض أو الماس.

تابعي المزيد : استوحي مجوهرات مناسباتك من ليلى إسكندر



اي مكياج يتناسب مع هذه الأطلالات؟



أفضل أحمر شفاه هو الأحمر الداكن أو المخملي أو يمكنك الاستعاضة عنه بآي لاينر مفتوح مع أحمر شفاه زهري خشبي.

تابعي المزيد : ليلى اسكندر وإطلالات جريئة على انستقرام!