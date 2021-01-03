إطلالات للحوامل من وحي ياسمين دخيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 04:35 مساءً - اهتمت المدونة السعودية واليوتيوبر ياسمين دخيل بموضوعات الأمومة والأطفال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ولأن الكثيرات من النساء الحوامل يواجهن الكثير من المشاكل لإيجاد طريقة أنيقة ومميزة لأزياء الحمل، فإننا نلهمكنّ من وحيها أبرز الإطلالات التي يمكنكن التأنق بها في هذه الفترة المميزة.



فساتين مريحة وأنيقة للحوامل

ياسمين دخيل بفستان عصري للحوامل



من المهم عند اختيار الملابس الخاصة بالحمل أن تكون الأقمشة خفيفة ومريحة ومناسبة للحامل كما تختارها ياسمين في جميع إطلالاتها وتنسقها بالإكسسوارات المناسبة لكل إطلالة، ومن أبرز خياراتها أطلت بفستان رمادي من القطن مع معطف رمادي مزين بالفرو من الداخل وبطبعات ملونة لخيار شتوي بسيط، وأكملته بإكسسوارات ذهبية، وظهرت في إطلالة أخرى بفستان أخضر ميدي مع قميص أبيض رسمي وإكسسوارات ملونة مناسبة للشاطئ، وفي الإطلالة الثالثة ارتدَتْ فستانًا مزينًا بالزهري من الأعلى ومطبعًا من الأسفل بالزهور الملونة لخيار أنثوي مميز، وأكملته بتسريحة منسدلة للشعر الويفي وأساور مختلفة.

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الجمبسوت والأفرولات للحوامل من ياسمين دخيل

الافرول الجينز للحوامل من ياسمين دخيل



تتميز إطلالات الحوامل بانتقاء أجمل القطع المريحة والمناسبة لقوامهن، لذا يُعَدُّ الأفرول الجينز أو الجمبسوت من القطع المفضلة للكثيرات من النساء الحوامل، ومنهن ياسمين دخيل التي اختارت أفرول الجينز مع بلوزة حمراء، وزينت مظهرها بإكسسوارات مختلفة مناسبة لذوقها، ونسقت في إطلالة أخرى جمبسوت برتقاليًّا مصممًا بقَصَّة عملية مع حذاء بكعب باللون البيج مطبع بالزهور وإكسسوارات ذهبية لليدين.

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فساتين المناسبات البسيطة للحوامل

فستان زهري للمناسبات البسيطة من ياسمين دخيل



تنتقي ياسمين دخيل فساتينها بعناية، لا سيما في فترة الحمل، ومن أبرز خياراتها تأنقت بفستان بدرجة فاتحة من الزهري المصمم بأكمام مكشوفة وقَصَّة واسعة، وفي إطلالة أخرى تزينت بفستان فوشيا مصمم بأكمام منفوخة ومطبع بالخطوط المصممة بدرجة أفتح، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة مع إكسسوارات ذهبية مميزة، وفي الإطلالة الثالثة تجملت بفستان سماوي مزين بأكمام بيضاء منفوخة من قماش الساتان وزُين بزهور بيضاء ورسومات كحلية لإطلالة مفعمة بالأنوثة والجمال، كما أطلت بفستان أصفر مصمم بأكمام منفوخة ومزين بالخطوط مع إكسسوارات ذهبية مختلفة، واختارت فستانًا أبيض طويلًا مصممًا بأكمام مفتوحة وقماش من الدانتيل المفرغ، مع حذاء باللون البيج بكعب قصير.

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فساتين ملونة للحوامل من ياسمين دخيل

ياسمين دخيل بفستان ملون للحوامل



اعتمدت ياسمين دخيل على الفساتين الملونة في فترة حملها، ومن أبرز خياراتها ارتدَتْ فستانًا من الساتان الزهري مع وشاح رمادي، واعتمدت لمظهرها عدة أطقم فاخرة من الذهب، مع مكياج مميز وتسريحة ويفي منسدلة، وظهرت بفستان أصفر كاجوال مزين بمطاط في الخصر وأزرار متعددة، كما نسقت فستانًا بنيًّا مزينًا بطبعات موردة وطبعات نمرية، مع حذاء أزرق بكعب مميز.