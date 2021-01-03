أجمل الإطلالات بالعبايات الشتوية من نوف التميمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 04:35 مساءً - تتميز العبايات الشتوية بالفخامة والأناقة نظراً لتصميمها من أقمشة ثقيلة ذات ألوان داكنة، مما يمنح صاحبتها إطلالة أكثر جاذبية في إطلالتها الشتوية بالعبايات.

وتختلف طرق تنسيق العبايات الشتوية باختلاف تصميم ولون وقماش العباية، وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل الإطلالات بالعبايات الشتوية من وحي مدونة الموضة نوف التميمي:



نوف التميمي بعباية بليسيه مفتوحة

نوف التميمي بعباية بليسيه مفتوحة



يعد قماش البليسيه من الأقمشة التي تلقى رواجاً كبيراً بين مُصممي العبايات، خاصة العبايات ذات التصميم المفتوح.

وفي إطلالة شتوية أنيقة، نسقت نوف التميمي العباية البليسيه باللون الأخضر "الزيتوني" مع فستان أسود وإيشارب شيفون بنفس لون العباية.

واعتمدت نوف التميمي مع إطلالتها حقيبة كتف باللون الفضي، مع حذاء يجمع بين اللونين الأسود والأبيض.

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نوف التميمي بعباية من الأورجانزا

نوف التميمي بعباية مفتوحة باللون الزيتي الداكن



يتميز قماش الأورجانزا بفخامته وأناقته، وهو ما يجعله خياراً مثالياً للخروجات المسائية أو لحضور المناسبات الاجتماعية.

وفي إطلالة شتوية أنيقة، نسقت نوف التميمي العباية المفتوحة المُصممة بقماش الأورجانزا باللون الزيتي الداكن، مع فستان بنفس لون العباية، وإبشارب أسود.

ونسقت نوف التميمي مع إطلالتها حقيبة كتف باللون الفضي اللامع، مع حذاء باللون السيمون من المخمل المُطرز بالجليتر الفضي.

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نوف التميمي بعباية أوف وايت مفتوحة

نوف التميمي بعباية أوف وايت



في إطلالة شتوية نهارية، نسقت نوف التميمي العباية الأوف وايت المفتوحة ذات الأكمام المنفوخة، مع فستان باللون الأبيض، وحقيبة كتف بنفس لون الفستان.

واعتمدت نوف التميمي مع إطلالتها إيشارب من الشيفون باللون البيج الباستيل، مع حذاء بدون كعب ذي مقدمة دائرية يجمع بين اللونين الأوف وايت والبيج الباستيل.

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نوف التميمي بعباية شامواه مفتوحة

نوف التميمي بعباية شامواه مفتوحة



في إطلالة فخمة وأنيقة، تناسب الخروجات المسائية، نسقت نوف التميمي العباية المُصممة من قماش الشامواه بشكل جذاب ومميز.

واعتمدت نوف التميمي العباية الشامواه باللون الرمادي الفاتح، ونسقتها مع فستان باللون الأبيض، وإيشارب شيفون بنفس لون العباية.

ونسقت نوف التميمي مع إطلالتها حذاءاً ذي كعبٍ عالٍ باللون الأبيض، مع حقيبة كتف بنفس لون الحذاء.

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نوف التميمي بعباية بدرجات الباستيل

نوف التميمي بعباية بيج باستيل



في إطلالة نهارية ناعمة، اعتمدت نوف التميمي عباية باللون البيج الباستيل، مصممة مع خطوط طويلة باللون الأسود في منتصف العباية، مع تصميم أساور الأكمام بنفس الخطوط الرفيعة.

ونسقت نوف التميمي مع إطلالتها إيشارب شيفون بنفس لون العباية مزيناً بخطوط سوداء رفيعة، فيما اعتمدت مع إطلالتها حقيبة يد باللون البيج من ماركة Yves Saint Laurent ، وحذاء ذي كعب عالٍ باللون الأسود.

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