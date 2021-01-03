«سمر».. صعيدية تعالج قضايا المجتمع بـ«فوتو سيشن»

علاقات و مجتمع

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «سمر فتاة صعيدية تعالج قضايا المجتمع بـالفوتو سيشن».

سمر تقاوم القبح بالتغيير

وجاء في التقرير، أنّه بطريقة بسيطة يمكننا مقاومة كل ما هو قبيح وبحاجة للتغيير، وهو ما فعلته الفتاة الصعيدية سمر عبدالهادي، من خلال جلسات تصوير تناولت من خلالها عدة مشكلات، منها العنف ضد المرأة، الاكتئاب، والتحرش أيضا.

وأضاف التقرير، أنّه في جلسة تصوير تحدثت سمر بطريقتها قائلة: «رفقا يا ابن آدم بناس همهم الوحيد كسب لقمة العيش بسلام»، وعن السيدات المصابات بالبهاق وتنمر البعض ضدهم، كان تعليق سمر: «البهاق مرض يصيب أي شخص، يصيب بعض الخلايا التي تفقد وظيفتها، البهاق الحقيقي هو بهاق العقل والقلب والضمير، أنت جميل مهما كان شكلك، فاختلافك سر تميزك».

وتابع التقرير بأنّ هناك قضايا كثيرة ناقشتها سمر، بطريقة سهلة تصل إلى قلوب وعقول كل متابعيها.

سمر: وظفت موهبتي وعملي كموديل لعلاج قضايا المجتمع

وقالت سمر عبدالهادي، صاحبة فكرة فوتوسيشن معالجة قضايا المجتمع: «الفكرة جاتلي من طبيعة عملي كموديل، وكانت طبعا صعبة في الصعيد ان بنت تشتغل موديل عندنا، فقلت استغل موهبتي وأوظف ده في مناقشة قضايا اجتماعية، وعملت سيشن العنف ضد المرأة، والعنف ضد الأطفال، والاكتئاب، وناقشت قضايا كتير منها فيروس كورونا والعادات السلبية والإيجابية اللي المفروض نتبعها، وقدمتها عن طريق الفوتو سيشن بس بطريقة بسيطة وسهلة توصل لقلوب الناس».

كل فريق العمل مرحب بالفكرة

وتابعت بأنّ كل هذا العمل تطوعي، وأنّ كل فريق العمل الذي يعمل معها من مصورين، أخويا، وأولاد أختي مرحبين بالفكرة وينفذونها دون أي مقابل.