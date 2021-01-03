بعد هجومها على لقاح كورونا.. مايا دياب تظهر بفستان أحمر: سعره صادم

لايف ستايل

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة في إطار الاحتفالات بأعياد الميلاد، واستقبال العام الجديد 2021، وظهرت الفنانة اللبنانية بفستان أحمر طويل، وبأكمام، أظهر رشاقتها المعهودة، مع الشعر المنسدل الانسيابي، والمكياج الترابي المطفي، وجاء الفستان الذي تألقت به الفنانة في أحدث ظهور لها، بتوقيع دار الأزياء العالمية Alexandre Vauthier، حيث بلغ سعره 6331 دولار أمريكي، وهو ما يجاوز الـ100 ألف جنيه مصري.

مايا دياب تهاجم لقاح كورونا

وكانت المطربة اللبنانية، هاجمت مؤخرا لقاح كورونا، ودونت «مايا» عبر حسابها على تويتر: «ما تتسرعوا وتريثوا.. اللقاح ليس بمعجزة.. ارجعوا بالتاريخ إلى الوراء وشوفوا كم استغرق من الوقت أسرع لقاح وجد لمرض.. مش أقل من 4 لـ6 سنوات وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها.. لسنا حقل تجارب.. اللقاح بدائي جدًا وعلينا تنوير عقول الناس.. لا تضعوا الموت والسم في أجسادكم».

عيد ميلاد مايا دياب

يذكر أن مايا دياب، احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ40، وعادة ما تظهر بـ«لوكات» مختلفة، وملامح متغيرة بين الفترة والثانية.

جدير بالذكر، أن الفنانة كثيرا ما تتعرض للهجوم بسبب إطلالاتها الجريئة، وتسريحات شعرها المختلفة وغير التقليدية، فضلا عن إشادة البعض بها لظهورها أكثر من مرة بدون مكياج، مدونة: «في بعض الأحيان تحتاج إلى استراحة في مكان جميل.. وحيدا لمعرفة كل شيء»، وهو ما عرضها لموجة من الانتقادات والتنمر، معلقين: «مسكينة كنتي بتجنني شو صاير معك، شو عاملة بحالك، إنتي مين، تشبهي رفيقي كفاية عمليات، ما عرفتك كتير متغيرة، كنتي أحلى قبل، شكلك متل الغول، نفخة شفايفك».