«100 صورة من غير تلامس».. كواليس سيشن خطوبة «من بعيد لبعيد»

علاقات و مجتمع

داخل ساحة خضراء واسعة بحديقة سفاري الشهيرة، بفستانها الموف البسيط، وحجابها التقليدي، وملامحها الطبيعية الخالية من المكياج، خطفت إحدى الفتيات الأنظار بجلسة تصوير خطوبتها، بسبب ظهورها الطبيعي غير المتكلف، فضلا عن عدم ملامسة خطيبها طيلة جلسة التصوير.

فلم يظهر العريس وهو يمسك يديها، أو يضع يديه على كتفها أو خصرها، كما نعتاد في جلسات تصوير العروسين، ما أثار إعجاب العديد حتى باتت جلسة التصوير تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

معلقين عليها: جلسة تصوير حلال، طلع ينفع من غير مكياج ولا تلامس، وغيرها من التعليقات المشيدة بها.

مصورة جلسة التصوير تروي الكواليس

من جانبها روت، شيماء منير، مصورة الجلية كواليسها، مؤكدة أنها تتبع هذا الأسلوب دائما: «دة أسلوبي في التصوير، مبحبش التلامس وقت الخطوبة، لأنه مش من قيمنا ولا عاداتنا دي لسة خطوبة».

وتابعت مصورة الجلسة خلال حديثها لـ«هن»: «أنا مصوراهم 100 صورة بـ 100 وضع مختلف، في نص ساعة، لعبت في الكادرات والزوايا من غير ما يمسك إيديها».

مضيفة: «مش الطبيعي إنه يمسك إيديها وقت الخطوبة، لكن في بينهم لحظات حلوة ورومانسية، طبيعية جدا مش مصطنعة كنت بظهرها في الصور».

وعن ظهور العروس بدن مكياج أو تعديلات في الصور، أكدت أن الفتاة تعرضت لانتقادات لاذعة لتخليها عن المكياج في هذا اليوم، لكنها تمسكت برأيها حتى ظهرت بتلك الملامح البريئة والطفولية.