فشل في أعضاء الجسم.. تعرف على ما يشعر به المتوفى بكورونا في آخر لحظاته

صحة

عاد الحديث مجددا عن وفيات فيروس كورونا يضج بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب واقعة مستشفى الحسينية، بعد تداول مقطع يرصد وفاة العديد من مرضي كورونا، مرددين انها بسبب نقص الأكسجين.

لحظة سقوط إحدى الممرضات أرضا، والرعب يمتلكها وهي تشاهد الضحايا يفقدون أرواحهم كانت هي الابرز خلال الساعات الماضية، وهي تعيش معهما اللحظات الأخيرة قبل الوفاة.

وعادة ما يمر مُصاب كورونا بالعديد من التدهورات الصحية، قبل وفاته على الفور.

وكان الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العيني، أشار إلى تلك الأعراض التي يشعر بها مريض الكورونا قبل لحظاته الأخيرة.

وأوضح «سالم» خلال حديثه لـ«هن»، أن ضحايا الفيروس قبل الوفاة يتعرضون للعديد من المضاعفات والتدهورات جاءت على النحو التالي:

ضيق شديد بالنفس، حتى الاختناق.

كحة جافة شديدة وإرهاق عام ودوخة.

فشل تنفسي حاد وشديد.

فشل في عدة أعضاء بالجسم مثل الكليتين

أعراض الإصابة بفيروس كورونا

وكانت منظمة الصحة العالمية، توصلت للعديد من الأعراض التي تظهر على مصاب الكورونا، والتى تتمثل في الآتي:

- الحمى وارتفاع درجات الحرارةإلى 38 درجة مئوية أو أكثر.

- نزلات البرد التي يصاحبها حرارة وأعراض جسدية مثل الصداع، وآلام العظام.

- السعال الجاف

- ضيق التنفس

- فقدان حاسة الشم والتذوق

- احمرار العين

- تغيير لون الشفاه

وزارة الصحة تعلن عن وفيات جديدة

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 1407 حالة جديدة إيجابية، وارتفاع عدد الضحايا إلى وفاة 54 جديدة