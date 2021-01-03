زوجة محمود علاء مدافع الزمالك: نشر صورنا على السوشيال ميديا «جابنا الأرض»

علاقات و مجتمع

تجاوبت إيمي محمود، زوجة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع أسئلة متابعيها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتطرقت إلى الحديث عن الحسد، وعواقبه، إذ تلقت سؤالا من إحدى المتابعات حول عدم نشرها للصور بصحبة زوجها محمود علاء، قائلة: «مش بتنزلوا صور ليكم ليه بقالكم فترة؟»، لترد زوجة لاعب الزمالك: «لو حلفتلك إن مفيش حاجة جابتنا الأرض غير الصور مش هتصدقيني، كفاية اللي احنا عايشينه».

وطلبت متابعة أخرى، منها، مشاركة صورها مع زوجها، قائلة: «بحبك أوي انتي ومحمود، ابقي نزلي صوركم سوا»، وعلى الفور، ردت زوجة محمود علاء: «والله الحالة النفسية مش تمام دعواتك».

إصابة أسرة محمود علاء بفيروس كورونا

وكانت زوجة محمود علاء مدافع الزمالك، كشفت مؤخرا عن إصابة العائلة كاملة بفيروس كورونا المستجد، وليس زوجها فقط، مؤكدة أنها شعرت بالكثير من الأعراض، لكنها علمت بالأمر عن طريق الصدفة.

وكان محمود علاء، أعلن شفاءه مؤخرا، من فيروس كورونا، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عقب عدة أيام من إصابته به، تواجد على إثرها بالعزل المنزلي.

وغاب محمود علاء، أمس السبت، عن مباراة الزمالك وإنبي، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام، التي أقيمت على ستاد بتروسبورت، بسبب عدم جاهزيته من الناحية الفنية.