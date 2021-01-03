على طريقة لورديانا.. جوهرة تنشر فيديو أثناء تدخين «الشيشة»

لايف ستايل

نشرت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ«جوهرة»، مقطع فيديو قصير وهي تدخن «الشيشة»، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»،.

لورديانا تنشر صورا أثناء تدخين الشيشة

ومنذ أيام، نشرت الراقصة الاستعرضية البرازيلية لورديانا، صورا عدة وهي تدخن «الشيشة»، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على إنستجرام.

وخلال الصور، أطلت «لورديانا» بسترة سوداء سادة من الستان، وحرصت على ترك شعرها منسدلا كالمعتاد، ووضعت مكياج ترابي بسيط.

جوهرة بإطلالة بدون بطانة في دبي

وفي آخر أيام ديسمبر الماضي، أثارت «جوهرة» الجدل، عقب ظهورها بإطلالة بدون بطانة، خلال تواجدها في دبي، في آخر جلسة تصوير لها.

ونشرت الراقصة الروسية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، صورها أثناء تواجدها داخل أحد الفنادق في دبي، حيث أطلت ببنطلون أبيض شفاف مزين بخطوط بنية، مزود بحزام ذهبي لامع، مع توب ضيق وسترة طويل وفضفاضة وبدون أكمام، واعتمادها على مكياج سموكي وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات، معلقة باللغة الإنجليزية: «المستقبل هو الذهب الحقيقي».

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها، بما تجاوز الـ95 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات: «أحلى جوهرة في الوطن العربي»، و«ليه كلكم بتنسوا البطانة»، و«ملكة جمال».

جوهرة تثير الجدل بفيديو في البانيو

وقبيل الظهور بالإطلالة المثيرة للجدل، نشرت الراقصة الروسية، مقطع فيديو لا يتجاوز 15 ثانية، عبر خاصية «استوري»، لحسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت به خلال جلوسها داخل البانيو، المزود بالصابون، مع رفع قدميها على الحائط المزين بلوحة من الـ«فوسيفساء»، وعليها بعض «رغاوي الصابون»، ما تسبب في استياء العديد من متابعيها.