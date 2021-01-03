أسباب نزيف الأنف المفاجئ: منها ارتفاع الضغط

صحة

قد يعاني العديد من مشكلات نزيف الأنف، وسيلان الدم بشكل مفاجئ بدون سبب، فيمكن أن يحدث النزيف نتيجة لصدمة في الأنف، أو لأسباب مرضية، وإليكم أسباب نزيف الأنف وطرق الوقاية منه، وفقا لما ذكره موقع webmd.

أسباب نزيف الأنف

استنشاق الهواء الجاف قد يؤثر على أنسجة الأنف والأوعية الدموية، ما يؤدي لنزيفها.

الإصابة بحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية، أو برودة الطقس.

التحسس ‏قد يحدث نزيف الأنف المفاجئ، بسبب التحسس من استنشاق بعض المواد التي تحوي على مركبات كيميائية.

السعال المتكرر

الإصابة بنزلات البرد وحدوث السعال المتكرر قد يتسبب في نزيف الأنف.

ارتفاع ضغط الدم

قد يحدث نزيف الأنف بسبب ارتفاع ضغط الدم، ما يؤثر على الأوعية الدموية.

تناول بعض الأدوية

قد يتسبب تناول أدوية لسيولة الدم ومنع تجلط الدم، أو مضادات الالتهابات إلى حدوث نزيف الأنف الغزير.

أسباب وراثية

هي حالة نادرة تسمى «توسع الشعيرات النزفي الوراثي»، وتؤثر على الأوعية الدموية، ويعتبر نزيف الأنف المتكرر من أبرز أعراضها.

مخاطر نزيف الأنف

قد يتسبب نزيف الأنف في بعض المخاطر، أبرزها الإصابة ببعض الأمراض مثل فقر الدم.

إصابة الرئتين ما يسبب جلطة دموية، قد تصل بالسكتة الدماغية.

ابتلاع الدم، بسبب نزيف الأنف الخلفي يسبب مضاعفات خطيرة.

ظهور أعراض أخرى مثل خفقان القلب وشحوب البشرة وضيق التنفس.

علاج نزيف الأنف

يختلف العلاج وفقا لسبب ونوع النزيف وغزارته، لكن هناك بعض الأمور العامة مثل:

الابتعاد عن التوتر، الذي يسبب زيادة النزيف.

الضغط على الأنف، بعد حني الرأس للأمام، حتى لا تبتلع تلدم.

الكمادات الباردة للمساعدة في إغلاق الأوعية الدموية الصغيرة ومنع النزيف.

الوقاية من نزيف الأنف

هناك بعض الطرق قد تحميك من نزيف الأنف، وهي:

الحفاظ على رطوبة الأنف من الداخل.

تجنب التدخين

عدم فرك الأنف بشدة

قص الأظافر بانتظام، حتى لا تقوم بجرح أنفك والتسبب في حدوث النزيف.

عدم استخدام أدوية الحساسية إلا بوصف من الطبيب.