يسرا اللوزي عن ردها على المتنمر بابنتها: «قلت أديله محاضرة وأوعي الناس»

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها لا ترد على من يسبونها عبر منصات التواصل الاجتماعي لكنها تحذف الألفاظ البذيئة على صفحاتها، مشيرةً إلى أنها لا تستطيع السكوت عن تعرض ابنتها للشتم أو التنمر بصرف النظر عن حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها استفزت من تعرض ابنتها للشتم من أحد متابعيها الذي قال لها يا "أم الطرشة"، وبخاصة أنها كتبت "بوست" لا علاقة له بمرض ابنتها: "فكرت في حذف التعليق، لكنه ليس سُبة لكنه مصطلح نابع من جهل".

وأضافت اللوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر": "المصطلح الذي سب به ابنتي قديم ولم يعد مقبولًا، وقلت إنني سأستغل هذه الفرصة لكي أعطيه محاضرة لأحرجه بالذوق لاستكمال التوعية حول إعاقة ضعف السمع، لأنه ليس مرض، والكلمة ليست عيبًا".

وتابعت: "كل الأهالي يتعرضون لمواقف سخيفة ويسمعون كلاما جارحًا، ونحن في مجتمع، والشخص المصاب بإعاقة وذويه يجب أن يبذلوا مجهودًا جبارًا لكي يندمجوا في المجتمع، أما المجتمع نفسه فإنه لا يبذل هذا المجهود مع أنه من الأسهل أن يساعد في دمج الطفل أو الأسرة ولا يقدم الدعم لهذه الأسر".

وأردف: "يجب على ذوي الإعاقة وذويهم أن يبذلوا مجهودًا، وكذا الأمر بالنسبة إلى المجتمع"، لافتةً إلى أن ابنتها تبلغ من العمر 6 سنوات، أن لضعف السمع درجات وأنواع مختلفة، وهو ما يؤدي إلى اختلاف الإجراءات الطبية التي من الممكن اتخاذها حيالهم.

وأوضحت: "في ناس ممكن تسمع بس محتاجة سماعة عشان تعلي الصوت مثل كبار السن، وفي ناس مش بتقدر تسمع ترددات معينة وبالتالي مش بتقدر تكتسب مهارات معينة، وكل سبب لضعف السمع لها حلها، أما بنتي فهي معندهاش قوقعة أصلًا والناحية التانية معندهاش عصب سمعي أصلًا، وكانت تقريبًا ثالث واحدة في العالم تعمل العمليتين مع بعض".

وحول أعمالها الفنية، قالت إنها شاركت في تصوير فيلم العنكبوت منذ أكثر من عام وانتهت من تصويره منذ 3 أسابيع مع أحمد السقا ومنى زكي وإخراج أحمد جلال، وكان من المفترض أن يطرح في دور العرض في عيد الفطر لكن هذا الأمر جرى تأجيله بسبب أزمة كورونا، والآن تستعد لمسلسل "بين السما والأرض" لكي تشارك به في شهر رمضان المقبل.