مطبخ

كتب: هن - 07:13 ص | الأحد 03 يناير 2021

العديد من الصغار والكبار يعشقون البرجر وتتفنن ربات البيوت في صنعه، لذلك تقدم «هن» طريقة عمل فطيرة البرجر والميني برجر بالصوص المكسيكي كالآتي: فطيرة برجر المقادير الحشو لحمة مفرومة خلطة برجر بقسماط بيضة زيت بصل مبشور ملح فلفل أسود جبنة شرائح العجينة 3 كوب دقيق 1 كوب قرع مسلوق ومهروس 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية ملح 1 ملعقة كبيرة سكر 3 ملعقة كبيرة زيت 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 3 ملعقة كبيرة لبن بودرة لبن للعجن الوجه بيضة فانيليا سمسم محمص حبة البركة التقديم بطاطس محمرة كاتشاب مايونيز طريقة التحضير تخلط خلطة البرجر مع الماء والبصل والبيضة والبقسماط يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود يقلب كل الخليط ويشكل منه قرص كبير في صينية مدروة مدهونة بالزيت توضع في الفرن حتى تمام النضج العجينة يخلط الدقيق والخميرة والملح والسكر والبيكنج بودر واللبن البودرة يضاف القرع والزيت واللبن أو الماء للعجن يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة تفطى العجينة وتترك لتتخمر تقسم لجزأين ويفرد جزء في الصينية يضاف البرجر والجبنة تفرد على الوجه كرات العجينة تدهن بالبيض والفانيليا وترش بالسمسم وحبة البركة توضع في الفرن حتى تمام النضج تقطع وتقدم مع البطاطس المحمرة والكاتشاب والمايونيز ميني برجر بالصوص الميكسيكي المقادير 3 و نصف كوب دقيق 2 ملعقة كبيرة خميرة ماء دافئ للعجن 1 ملعقة كبيرة سكر ثلث كوب زيت بيضة ملح للوجه بيضة لبن سمسم للحشوة لحمة مفرومة خلطة البرجر بصل حلقات خس مايونيز صوص ميكسكي حار طريقة التحضير في العجانة يخلط الدقيق مع الخميرة ثم تضاف رشة ملح ورشة السكر يضاف الزيت والماء للعجن وتعجن العجينة جيدا ثم تغطى حتى تختمر تكور إلى كور صغيرة الحجم ثم تحشى بالبرجر لعمل البرجر تخلط اللحمة المفرومة بخلطة البرجر ثم يضاف قليل من الملح والفلفل ثم تشكل على شكل الميني برجر وتشوى على الشواية ثم توضع كل مني برجر في العجينة المدورة تشكل السندوتشات في صينية فرن ثم يضاف البيض واللبن على الوجه يضاف السمسم ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع المايونيز والصوص الميكسكي الحار

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