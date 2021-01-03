أكرم حسني: زوجتي شخصية دوغري.. وشوفتها أول مرة صدفة في هايبر

علاقات و مجتمع

قال الفنان أكرم حسني، إن «إيناس» أخته كانت دائمة جدعة معه، وكانت تعرف أنه يريد الزواج، فأحضرت له الكثير من صديقاتها كي يختار عروسة منهن، ولكن لم يحدث نصيب، ورأت زوجته «لميس» فى هايبر ماركت، وبمجرد رؤيته لها أرسل أخته تسأل والدتها إذا كانت مخطوبة أم لا، وبمجرد أن عرف أنها ليست كذلك ذهب لوالدتها فى الحال، وطلب رقمها ليتقدم لخطبتها.

حماتي اعتقدت أنني مجنون

وأضاف أكرم حسنى، خلال حوار ببرنامج «السيرة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه في اليوم التالي عندما اتصلت بوالدتها قالت له: «انت بتتكلم جد؟»، فقد اعتقدت أنه مجنون، فأكد لها جديته، وطلب تحديد موعد لمقابلتها.

انطباعي الأول لزوجتي الشكل الجميل

وتابع: «كان من المفترض أن أقابلها هي وأختها، وحدثت مفارقة في ذلك اليوم، حيث ذهبت المكان المحدد قبلها بربع ساعة ولم تأتِ لميس فى الموعد، بل تأخرت ما يقرب من نصف ساعة فاتصلت بها لتكن المفاجأة أنها ذهبت لفرع آخر من المكان، فذهبت إليها، وكان انطباعى الأول لها الشكل الجميل».

أرى زوجتي جميلة رغم مرور 15 عاما

وواصل:«أعتقد أن ما لفت نظر لميس زوجتى لى هى الطريقة التى تقدمت لها بها فهى شخصية تحب الدوغرى، وأنا أراها دائما جميلة على الرغم من مرور 15 عاما على زواجنا وجمال الروح والطباع أهم من جمال الشكل».