«تزوجا من غير بدلة وفستان».. قصة حب جورجينا رزق ووليد توفيق: سيدة من الطراز الأول

علاقات و مجتمع

التقت به أثناء زيارتها الأولى لمصر، على متن الطائرة، ففوجئ وليد توفيق، بسجادة حمراء ومشروبات فاخرة، فظن أن الاستقبال الفاخر المعد لأجله، ليكن الأمر ليس كما توقع، إذ اكتشف أنه معد لملكة جمال الكون جورجينا رزق.

حفاوة الاستقبال الذي رآه الفنان لم يكن يتصور أنه مُعد له، كونه لم يكن مشهورًا بالقدر الكافي، لكنه اكتشف أنها لملكة جمال الكون، عام 1971 ويتزامن اليوم 3 يناير، يوم ميلاد عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية جورجينا رزق، خلال السطور التالية.

خلال استضافة الفنان وليد توفيق، ببرنامج «العاشرة مساء»، مع الإعلامي وائل الإبراشي من سنوات عدة، تحدث عن طبيعة علاقته بملكة جمال الكون، جورجينا رزق، «عرضت عليها المشاركة برفقتي في عمل فيلم سينمائي، لكنها رفضت لرغبتها في تربية ابنها علي».

وخلال لقائه في برنامج مع الفنانة لطيفة، تحدث عن علاقته بجورجينا، قال«تزوجنا بدون فرح ولا بدلة ولا فستان، وتقدم بطلب زواجها 4 رجال يملكون جميعهم طائرات خاصة، فضلًا عن كونها كانت على الدين الإسلامي بسبب زواجها الأول».

وكان تحدث الفنان عن الأسباب التي جعلت علاقته تستمر في زواجه من جورجينا رزق، يعود للاحترام والتقدير المتبادل، «الاحترام المتبادل هو الوصفة السحرية لاستمرار الحياة الزوجية».

ووصف وليد توفيق، زوجته، بأنها سيدة من الطراز الأول، وأن الجمال وحده لا يكفي بل هناك الجمال الداخلي وهناك جمال الروح.