كتب: هن - 04:45 ص | الأحد 03 يناير 2021

يعتبر الكب كيك بالموز، من أكثر أنواع الحلوى التي يفضلها الكثيرون نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، ويفضله الأطفال بصفة خاصة. وإليك طريقة عمل كب كيك بالموز، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير كب كيك موز 2 كوب دقيق 4 موزات ملعقة كبيرة محسن كيك ملعقة صغيرة فانيليا كوب سكر نصف كوب زيت 3 بيضات ملح نصف كوب لبن للوجه موز لبن بودرة سكر بودرة ملعقة كبيرة زبدة ماء ساخن طريقة تحضير كب كيك موز - في الخلاط يخلط بيض وفانيليا ولبن وزيت وموز وسكر. - في بولة يخلط محسن كيك ودقيق ثم يضاف خليط البيض واللبن. - ويخلط جميع المقادير جيدا حتى تمتزج المكونات. - يدهن قوالب كيك بزيت وتعفر بالدقيق. - ثم يوضع خليط الكيك وتوضع القوالب في ماء ساخن في حلة وتغطى حتى تمام النضج. - في الخلاط يخلط سكر بودرة ولبن بودرة وموز، وزبدة وماء ثم يرش الخليط وجه الكب كيك.

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