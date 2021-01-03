كتب: هن - 03:07 ص | الأحد 03 يناير 2021

قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل سجق مشوي بدبس الرمان، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها في المنزل. ويرصد «هن» طريقة عمل سجق مشوي بدبس الرمان، من خلال التقرير التالي: مقادير عمل سجق مشوي بدبس الرمان سجق دبس رمان ملح فلفل ثوم مفروم فلفل حار فلفل ألوان بصل أحمر زيت طريقة عمل سجق مشوي بدبس الرمان يشوّح السجق في زيت زيتون على جريل. ثم يشوى ثوم وبصل وفلفل ألوان وفلفل حار ويتبل بملح وفلفل، ويترك على النار حتى تمام الطهي ويضاف دبس الرمان. يُقدم مع الأرز الأبيض.

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