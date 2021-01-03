ابنة هيفاء وهبي بإطلالة محتشمة في رأس السنة.. ومتابعون: تشبهين أمك

لايف ستايل

شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور خلال احتفالها برأس السنة.

وأطلت زينب، بفستان أسود محتشم من القطيفة، أظهر رشاقتها، وأرفقت تعليقا: «أنا متحمسة جدا للأشياء الجميلة التي ستحدث».

ونالت الصور استحسان المتابعين، فجاء من بين التعليقات: «ما شاء الله طالعة تشبهين أمك، الله يخلي»، و«بتجنني».

زينب فياض: أمي هي الأقرب لي

وفي الأول من ديسمبر الماضي، قالت زينب فياض، خلال تسجيل صوتي لبرنامج «ET بالعربي»، إن الشخصية الأقرب إليها هي من الفنانات هي والدتها، أما التي تعبر عنها بأغانيها هي الفنانة إليسا، ومن تحب شخصيتها وعفويتها هي الفنانة أحلام، أما الأقرب لشخصيتها وصفاتها هي والدتها الفنانة هيفاء وهبي.

ابنة هيفاء وهبي ترفض الحديث عن الصلح مع والدتها

وخلال التسجيل الصوتي، رفضت «فياض» الحديث عن تفاصيل الصلح بينها وبين والدتها، موضحة أن تلك الأمور خاصة بشكل كبير، ولكنها متفائلة بشأن ما يحدث في حياتها، وأنه من الممكن أن تحمل الأيام المقبلة أخبارًا سارة فيما يخص هذا الشأن.

وخلال تصريحات إعلامية سابقة، تحدثت ابنة هيفاء وهبي، بشأن ما تردد في الفترة الأخيرة حول تصالحها مع والدتها، بعد قطيعة طويلة بينهما،حيث جاءت تلك التفسيرات بعدما نشرت مقطع فيديو يجمعها بابنتها دانييلا، عبر حسابها على «إنستجرام»، وهما يغنيان أغنية والدتها «توتة»، وتحدثت الابنة قائلة إنها دائمًا ما تنشر هذه الفيديوهات الطريفة مع ابنتها.

وعن علاقتها مع والدتها، قالت زينب: «يكفيني أن نيتي وصلت للشخص المعني.. ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر، لكن هناك بعض الأشخاص سرحوا بمخيلتهم بعيدا وبدأوا في تحليل كلمات الأغنية وتطبيقها على حياتي الشخصية، وهذا الأمر صدمني كثيرا».