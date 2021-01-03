عجائب كورونا.. سيدة تلد طفلها خلال غيبوية استمرت 9 أيام بسبب كوفيد-19

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

استيقظت خريجة جامعية، حامل، كانت تكافح كوفيد-19، من غيبوبة استمرت 9 أيام لتجد أن موظفي الصحة البريطانية قد أنجبوا طفلتها.

كانت مهبارا نقفي، البالغة من العمر 22 عامًا، حاملًا في شهرها السابع عندما تم نقلها إلى مستشفى برادفورد الملكي، غرب يوركشاير، في أكتوبر بعد معاناتها من صعوبات في التنفس، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وظهرت عليها أعراض فيروس كورونا، بما في ذلك السعال والصداع وفقدان حاسة التذوق والشم، قبل أن تتدهور حالتها بسرعة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

تم وضع السيدة نقفي في جناح العناية المركزة في أول ليلة لها في المستشفى وأخبرتها مديرة الرعاية الحرجة، ديبي هورنر، أنه قد يتعين ولادة طفلها بعملية قيصرية وإبقائه في حاضنة.

مع تدهور حالتها، أثيرت مخاوف بشأن احتياجات الأكسجين للطفل مما زاد من الضغط على رئتي السيدة نقفي، وقرر الأطباء إجراء العملية القيصرية.

ومع ذلك، انخفضت مستويات الأكسجين في الدم للخريجة بشكل كبير حيث تم نقلها إلى غرفة العمليات واختار الموظفون إجراء العملية مع وضعها تحت التخدير.

بينما كانت تحت التخدير، انخفضت مستويات الأكسجين لديها حتى أقل من ذلك، لكن الأطباء تمكنوا من ولادة طفلها نور، قبل إعادة السيدة نقفي إلى العناية المركزة في حالة غيبوبة مستحثة.

وقالت الأم التي التحقت بجامعة بيدفوردشير: "كنت على جهاز التنفس الصناعي لمدة تسعة أيام، على ما أعتقد، لم أكن أعرف أنني قد ولدت، لم أكن أعرف شيئًا".

وخرجت الأم من المستشفى في 3 نوفمبر مع طفلتها نور، التي ولدت وتزن 1.5 كجم، وتم لم شمل الزوجين بعد أن استيقظت السيدة نقفي من غيبوبتها وتم نقلها إلى وحدة المرأة وحديثي الولادة.

وأضافت الأم التي تعافت من الفيروس: "يمكنني لمسها ورؤيتها - لم أصدق أنها كانت على قيد الحياة بالفعل، وأنها بخير".

لا تزال السيدة نقفي تتعامل مع المشي لمسافات طويلة وأحيانًا تعاني من ضيق التنفس، لكنها تتعافى بشكل جيد.

وقالت مديرة الرعاية الحرجة ، ديبي هورنر: "أنا سعيدة حقًا لأن الأمور نجحت لهما، في الواقع، لأنها كانت حالة صعبة حقًا ، وكانت مرهقة للجميع".