5 أعراض مرتبطة بالتغذية تظهر على مريض الكورونا.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تسبب فيروس كورونا في حالة من التخبط لدى الكثيرين بسبب أعراضه المتغيرة باستمرار، وارتفاع عدد حالات الإصابة، فضلًا عن اكتشاف طفرة جديدة، وعلى الرغم من أن أعراض الفيروس باتت معروفة لدى أغلبنا ومنها السعال الجاف والحمى، إلا أن هناك أيضًا بعض الأعراض المختلفة التي يمكن أن تزعج المرضى.

ويمكن أن تؤثر الإصابة بفيروس كورونا على النظام الغذائي للفرد وعاداته الغذائية، وحول ذلك استعرض موقع timesofindia""، بعض الأعراض المتعلقة بالغذاء التي تظهر على المصابين بالفيروس.

اضطراب في المعدة

وفقًا لمراجعة أجرتها ثلاثة مستشفيات صينية، فإن 1 من كل 5 مرضى مصابين بالفيروس يعاني من أعراض في الجهاز الهضمي بما في ذلك القيء والإسهال وآلام المعدة.

كان هناك ارتباط قوي بين تأثير فيروس كورونا على ميكروبات الأمعاء، وقدرة العدوى على الانتشار عبر انتقال البراز، على الرغم من أن الأعراض لا تعني بالتأكيد الإصابة بكورونا، إلا أنه من الأفضل استخدام حمام منفصل حتى الحصول على نتائج الاختبار.

وتشير الإحصائيات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض معدية معوية قد يستغرقون وقتًا أطول لإزالة الفيروس من الجسم مقارنةً بأولئك الذين لم تظهر عليهم أي أعراض معدية معوية.

فقدان الشهية

من الشائع أن تعاني من شهية مفاجئة أو منخفضة مع العدوى الفيروسية بكورونا، فيمكن أن يؤدي فقدان الشهية إلى خسائر فادحة، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشم أو التذوق ويجدون صعوبة بالغة في هضم الأطعمة الشائعة، يمكن أن يؤدي فقدان حاسة الشم وفقدان الشهية إلى كره الأشخاص للأشياء التي يرغبون عادةً في تناولها، وإضعاف أو تغيير الحواس لفترة طويلة، وبالتالي التأثير على العادات الغذائية.

في دراسة أجريت في الصين، لوحظ أن أكثر من 80 ٪ من مرضى كورونا أفادوا بعدم وجود شهية بعد أيام من الإصابة، ومن الآثار الجانبية الأخرى التي لوحظت في إنقاص الوزن وسوء التمثيل الغذائي الناجم عن عادات الأكل السيئة.

إذا لم يكن هناك طعام أو شراب يروق لك، يمكنك تجربة احتساء بعض الشاي الأخضر، فقد وجد أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات كيميائية لها القدرة على منع وظيفة إنزيم SARS-CoV-2، وبالتالي، يعد المشروب طريقة رائعة للبقاء رطبًا إذا كنت لا ترغب في تناول أو شرب أي شيء آخر.

الغثيان

تمامًا مثل الإسهال وفقدان الشهية، فإن الغثيان ليس من أعراض كورونا الشائعة، ولكنه أحد الأعراض التي شوهدت مؤخرًا، فوجدت دراسة أجريت على 138 مريضًا في ووهان، أن 10 في المائة من الناس يعانون من الغثيان والإسهال، قبل يومين من تطور الحمى، بالنسبة للبعض، قد يكون بمثابة العلامة الوحيدة للعدوى النشطة، وفي كثير من الحالات علامة على الإصابة الشديدة.

إلتهاب الحلق

يمكن الخلط بسهولة بين التهاب الحلق والحساسية مثل البرد والانفلونزا، بالنسبة لفيروس كورونا يشير التهاب الحلق إلى الإصابة بعدوى في الحلق، والتي تسمى أيضًا التهاب البلعوم، كما يمكن أن يجعل من الصعب على الشخص تناول الأطعمة والمشروبات مما قد يؤدي إلى تهيج الممرات، أو التسبب في الألم عند تناول الطعام.

فقدان حاسة الشم والتذوق

أصبح فقدان حاسة الشم والتذوق من أكثر الأعراض شيوعًا لفيروس كورونا، فيمكن أن تظهر هذه الأعراض بين يومين إلى 14 يومًا بعد التعرض لفيروس كورونا.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، على عكس مشاكل الهضم والتعب وآلام العضلات، فإن فقدان حاسة الشم والذوق ليس مؤلمًا أو مقلقًا، ومع ذلك فهو شيء يمكن أن يستغرق وقتًا أطول للتعافي ويصيب المريض نفسياً، حيث لا يوجد علاج أو دواء متاح لعلاجه.

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من فقدان حاد في حاسة الشم والتذوق ، يُقترح التدريب على الشم واستخدام زيوت العلاج العطري، والتي يمكن أن تعيد توصيل الدماغ للتعرف على الروائح والأذواق القديمة والمألوفة.