إذا كنتِ تخططين أن تصبحي أمًا في 2021.. إليك 5 نصائح تزيد من فرصك في الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تتزايد مشكلة العقم بين النساء والرجال، فوفقًا لدراسة نشرت في مجلة علم الغدد الصماء التناسلية، يؤثر العقم على حوالي 15 في المائة من النساء، وهو رقم ينذر بالخطر، وفي الوقت نفسه تزداد فرص الحمل بالقيام بتغييرعادات نمط الحياة والاعتناء بالصحة.

وقدم موقع timesofindia"" مجموعة من النصائح للنساء اللاتي تخططن للحمل خلال العام الجديد 2021، والتي تزيد من فرصهن بالحمل.

حافظ على وزن جسمك

الوزن له تأثير كبير على الخصوبة، فإذا كنت تعانين من زيادة الوزن أو نقص الوزن، فقد تفقد الهرمونات توازنها، مما يجعل من الصعب حدوث الحمل، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر الوزن أيضًا على الدورة الشهرية مما يؤدي إلى نقص الإباضة أو عدم التبويض على الإطلاق.

لذلك، لتحسين الصوبة فإن أول شيء يجب الاعتناء به هو الوزن، بمحاولة إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو زيادة الوزن إذا كنت تعاني من نقص الوزن.

فحص مستويات الحديد

يمكن أن يسبب نقص الحديد فقر الدم، والذي يمكن أن يؤثر على فرص الحمل، ولتجنب أي مشكلة من هذا القبيل، يجب التأكد من فحص مستويات الحديد قبل البدء في التخطيط للحمل، فيمكن أن تقلل المستويات الكافية من الحديد في مجرى الدم من خطر الإصابة بعقم التبويض.

التوقف عن التدخين

إذا كنتِ من المدخنات، فلا يؤثر التدخين على رئتيك فقط بل على خصوبتك أيضًا، وفقا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للطب التناسل ، فقد وجد أن المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر يمكن أن تزيد من معدل فقدان البيض لدى النساء.

لا تتحمل الكثير من التوتر

يمكن أن يسبب الإجهاد اختلال التوازن الهرموني، والذي يمكن أن يؤثر على هرموناتك التناسلية وبالتالي على خصوبتك، لذا إذا كنت ترغبين في زيادة فرصك في الحمل، حافظي على هدوئك.

تناول مكملات الفيتامينات السابقة للولادة

يمكن أن تساعدك مكملات الفيتامينات السابقة للولادة في الخصوبة، حيث تحتوي هذه المكملات على حمض الفوليك والفيتامينات الأخرى التي تمنع العيوب الخلقية والمضاعفات الأخرى، لكن استشيري طبيب أمراض النساء قبل تناولها.