إذا كنتِ تعانين من متلازمة تكيس المبايض.. إليك أنجح النصائح لإنقاص وزنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تواجه نسبة ليست بالقليلة من النساء متلازمة تكيس المبايض، التي بسببها يجدن صعوبة بالغة في إنقاص الوزن، على الرغم من اتباعهن نمط حياة الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ومع ذلك فإن نقصان كيلو واحد من الوزن يمكن أن يساعدهن على تحسين مستويات الهرمونات، فعادة ما يحدث تكيس المبايض بسبب عدم التوازن الهرموني.

ووفقًا لموقع onlymyhealth"" ، يقدم "الخليج 365" مجموعة نصائح أساسية للمساعدة في فقدان الوزن والتخفيف من أعراض متلازمة تكيس المبايض.

إدارة الوزن

عادة ما يكون فقدان الوزن معقدًا بعض الشيء ولكنه ليس مستحيلًا، ولكن إذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض (PCOD) أو متلازمة تكيس المبايض (PCOS) وتتناولين الأدوية، فإن فقدان الوزن يصبح صعبًا وصعبًا للغاية، يحدث PCOD بسبب عدم التوازن الهرموني أو مشاكل الدورة الشهرية غير المنتظمة أو تطور كتل صغيرة في المبايض.

على الرغم من نمط الحياة الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تجد النساء صعوبة كبيرة في إنقاص الوزن في PCOD و PCOS، ومع ذلك، فإن كل كيلوغرام من الوزن تفقده يمكن أن يساعد في تحسين مقاومة الأنسولين ومستويات الهرمونات.

وحول كيفية تقليل الوزن للنساء المصابات بالـ PCOS، توضح الدكتورة نيها خاندلوال- استشاري أمراض النساء والتوليد في دلهي، أنه يمكن للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أن يفقدن الوزن الزائد من خلال تنظيمهن وممارسة الرياضة بشكل صحيح.

وشددت على ضرورة تناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات واختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، إضافة إلى تناول الألياف المناسبة لفقدان الوزن لأنها تحافظ على الشخص في حالة شبع، كذلك اتباع نظام غذائي غني بالبروتين مثل البيض والمكسرات، فضلًا عن الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون وزيت جوز الهند، والحد من الأطعمة المصنعة والسكريات، وممارسة الرياضة.

الحد من الكربوهيدرات

يجب على النساء اللواتي تعانين من متلازمة تكيس المبايض أن يحاولن اتباع خطة نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، حيث يساعد على حرق الدهون عن طريق زيادة معدل التمثيل الغذائي (سيقلل من مستويات الأنسولين) مما يساعد في إنقاص الوزن.

في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، يمكن تناول الخضار والعجة المطبوخة في زيت جوز الهند على الإفطار، وأثناء تناول الغداء يمكن تناول الزبادي مع بعض الفواكه واللوز والمكسرات، وتناول عشاءًا خفيفًا قد يحتوي على الخضروات الورقية.

البروتين

بمحاولة اتباع نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين لأنه يعمل على استقرار نسبة السكر في الدم ويساعد في إنقاص الوزن، وفي الأطعمة الغنية بالبروتين، يجب أن تأكل البيض ومنتجات الألبان والمكسرات وما إلى ذلك، كما أنها مفيدة للتعامل مع مشكلة PCOD أو PCOS.

التقليل من تناول الحلويات

لتقليل الوزن من الضروري تقليل استهلاك الحلويات والأطعمة السكرية، ما يساعد في إنقاص الوزن وعدم انتظام الدورة الشهرية والاختلالات الهرمونية.

النوم الجيد وممارسة التمارين الرياضية بانتظام

الحصول على نوم جيد، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن، كما تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مع اتباع نظام غذائي صحيح أمرًا مهمًا لفقدان الوزن (خاصة عندما تكون مصابًا بالـ PCOD أو PCOS)، لذلك يجب ممارسة المشي في الصباح وتمارين القلب والوزن، ما يساعد على حرق الدهون الزائدة.

تضمين نسبة عالية من الألياف في النظام الغذائي

الأطعمة الغنية بالألياف تساعدك على إنقاص الوزن لأنها تمكّن الشخص من البقاء ممتلئًا وتسمح للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض بفقدان الوزن، حيث سيساعدهن النظام الغذائي الغني بالألياف على حرق الدهون.