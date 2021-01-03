موديلات معاطف فرو آخر موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 01:37 صباحاً - لم تخلو عروض الازياء ضمن مجموعات شتاء 2021 من أفخم واجمل موديلات المعاطف، فبرع المصممون في تقديم تشكيلة من المعاطف الفرو بتصميمات كفيلة بإضفاء الفخامة على اطلالتك الشتوية على مدار اليوم.

ألقي نظرة على أحدث موديلات شتاء 2021 واكتشفي أفكار رائعة لتنسيقها بكل أناقة.



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معاطف فرو ماكسي نجمة شتاء 2021

ANNA SUI



استحوذت المعاطف الفرو الماكسي التي يصل طولها للكاحل على إهتمام المصممون، تألقت عارضة آنا سوي Anna Sui بمعطف أسود مزين بتطريز على الكتفين يزيد من عرضهما كما يساعد لونه وقصته المستقيمة في إطالة القامة.





خطفت عارضة دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana الأنظار بمعطف بيج Oversized مميز بياقته العريضة والأكمام الواسعة على شكل الجرس، تصميم فخم ولكن تجنبيه في حال كنتِ قصيرة أو ممتلئة القامة.











معاطف فرو ملونة لإطلالة مشرقة

BOTTEGA VENETA



تنافس المعاطف الفرو الملونة بقوة هذا الموسم، قدمت ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta موديل طويل باللون الأصفر الفاتح مزين بدءًا من الركبتين بقصاصات من نفس الخامة.





المعطف الأزرق التركوازي من توقيع MSGM كان من أبرز القطع التي لفتتنا في مجموعات شتاء 2021 نظرًا للون الحيوي الكفيل بإضفاء الإشراق على اطلالتنا الشتوية وطوله المتوسط الذي يجعل منه قطعة مثالية تناسب طلعات النهار.





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معاطف فرو باللون الجملي لإطلالة كلاسيكية

ISABEL MARANT



تعتبر المعاطف الفرو باللون الجملي من الخيارات الرائعة لسهولة تنسيقها مع مختلف الألوان والإطلالات الصباحية والمسائية، تألقت عارضة إيزابيل مارانت Isabel Marant بمعطف مستقيم القصة مميز بأكتافه البارزة ومزين بحزام عريض، فيما أطلت عارضة مايكل كورس Michael Kors بمعطف مغطى بالفراء الوثير ننصحك بالتأنق به في السهرات والمناسبات.





معاطف فرو بطبعات الحيوانات للسهرة

COACH



اخطفي الأنظار بالمعطف الفرو المطبع بنقوشات الحيوانات وجربي تنسيقه مع الفساتين السوداء أو الحمراء أو الخضراء الداكنة لتحصلي على إطلالة مفعمة بالثراء والأنوثة، المعطف القصير من مجموعة سيلين Celine نرشحه للقصيرات، أما المعطف البيج المطبع حول الأكتاف من توقيع Coach يناسب نحيلات الجسم.



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