الفوائد الجمالية لنشا الذرة..تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 01:37 صباحاً - معظم النساء بمختلف أعمارهن يرغبن في الحصول على إطلالة مشرقة وبشرة خالية من العيوب، فهي من أكثر الأماكن في الجسم حساسية وعرضة للعوامل الخارجية التي تؤثر عليها سلبًا، وماسك النشا هو أحد الحلول الفعالة لمشاكل البشرة، ويمكنكِ من خلاله إعادة الإشراقة لوجهك، لذلك سنعرفك اليوم على أهم فوائد نشا الذرة الجمالية وطريقة استخدامها للحصول على نتيجة مرضية.



فوائد نشا الذرة للبشرة وطرق استخدامه

نشا الذرة للبشرة



لنشا الذرة الكثير من الفوائد الجمالية؛ حيث تُنعّم البشرة وتزيل الخلايا الميّتة منها باحتوائها على المعادن والحمض الأميني، وتعمل على تطهيرها وشدها وتبييضها؛ لاحتوائها على فيتامين A الذي يساعد على تفتيح البشرة وتخفيف البقع الداكنة، كما تخفف من الالتهابات المختلفة التي قد تظهر على البشرة لاحتوائها على فيتامين B الذي ينظم عمل الغدد الدهنية، مما يساعد على التخفيف من الالتهابات والشوائب والأوساخ وحب الشباب، بالإضافة إلى كونها تغذّي البشرة وتزودها بالطاقة، مما يساعد على تجدُّدها، والحفاظ على شباب البشرة ومكافحة شيخوختها المبكرة، وتتميز أيضًا بكونها تُساهم في التخلص من الزيوت الزائدة في البشرة بامتصاصها، خصوصًا لأصحاب البشرة الدهنية، ويتم ذلك من خلال وضعها على الوجه مباشرة كبودرة المكياج، كما يمكنك -عزيزتي- استخدامها على الشفاه ليصبح أحمر الشفاه بلون مُطْفَأ، وذلك من خلال تربيت النشا على الشفتين باستخدام الإصبع إلى أن يتم امتصاصها، كما تُعالج الطفح الجلدي والحكة في البشرة وتهدئها، وذلك بفضل خصائصها المضادة للالتهابات، إلى جانب التخفيف من البقع الداكنة بالبشرة وتفتيحها بفعالية؛ وذلك بسبب احتوائها على فيتامين A الذي يساعد على ذلك، ويسهم الحديد والكالسيوم الموجودان بها في الحفاظ على بشرةٍ صحيةٍ من خلال التحفيز على تجديد الخلايا، كما يساهم الزنك الموجود بها في التقليل من حب الشباب والبثور بالبشرة.

أما تعزيز صحة البشرة وترطيبها فيعود إلى وجود فيتامين B1 وB2 في النشا، كما أنه يمكن تطهير الوجه وإزالة خلايا الجلد الميتة من خلال خلط ملعقة كبيرة من الجلسرين مع ملعقة كبيرة من النشا، ووضعهما على البشرة، وللتخلص من حروق الشمس وتهيّج البشرة يمكنك خلط النشا والماء جيدًا، ووضع الخليط على المناطق المتأثرة، وغسل المنطقة بلطفٍ بالماء الفاتر بعد عدة دقائق من وضعه، ولتنعيم البشرة وإزالة الخلايا الميّتة منها يمكن ذلك عن طريق وضع ملعقة كبيرة من نشا الذرة وملعقة كبيرة من ماء الورد بداخل كأس من الماء ومزجهما جيّدًا، ثم وضع الخليط على البشرة والتدليك جيّدًا على شكل حركات دائرية لمدة عشر دقائق، وبعدها غسل البشرة بالماء البارد، ولإزالة الأوساخ والشوائب عن البشرة يمكنك وضع ملعقة كبيرة من نشا الذرة وملعقة كبيرة من الماء الساخن وملعقة صغيرة من زيت الزيتون في وعاء ومزجهم جيّدًا، ثم ضعي الخليط على البشرة لمدة ثلاثين دقيقة، واغسليه بالماء البارد.

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