ماسكات التفاح الأفضل لإعادة نضارة البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 01:37 صباحاً - التفاح يحتوي على الكثير من الفوائد للبشرة، خاصًة أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على نضارة الوجه، وتحمي من التجاعيد، بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات المهمة، لهذا إليكِ ماسكات التفاح لصحة بشرتكِ.



ماسك التفاح والموز

ماسك التفاح والموز



المكونات



- علبة زبادي

- حبة تفاح مسلوقة ومهروسة

- ملعقة كبيرة من العسل

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون



طريقة تحضير الماسك



- اُخلطي جميع المكونات جيدًا، حتى تحصلي على خليط متجانس.

- طبّقي الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم يُشطف جيدًا.

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ماسك التفاح والعسل والحليب

ماسك التفاح والعسل والحليب



- 2 ملعقة كبيرة من التفاح المهروس

- ملعقة كبيرة عسل

- 3 ملاعق كبيرة حليب



اخلطي المكونات مع بعضها، وابدئي بوضع الماسك على بشرتك.

اتركي الخليط حتى يجف.

اشطفي وجهك بعدها بالماء.

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ماسك التفاح وماء الورد

ماسك التفاح وماء الورد



- حبة تفاحة مهروسة بعد سلقها

- ملعقة ماء ورد كبيرة



اخلطي المكونات مع بعضها حتى تصبح كعجينة.

وزعي الخليط على بشرتك، ولكن تجنبي منطقة تحت العينين.

اتركي الخليط حتى يجفّ ثم اشطفي وجهك بالماء.

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