أبرز اتجاهات الأظافر لربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 01:37 صباحاً - على الرغم من أنه يمكنك اعتماد أي لون مناكير ترغبين فيه، واختيار موديلات الأظافر التي تعجبك، إلا أنه من الجيد الاطلاع على صيحات الأظافر والمناكير الأكثر رواجاً، لتكون مصدر إلهام لك تستوحين منها أجمل الأفكار.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أبرز اتجاهات الأظافر وصيحات المناكير لربيع 2021، لتختاري من بينها ما يعجبك.



المناكير الزهري اللولبي

المناكير الزهري اللولبي



المناكير الزهري خيار رائع لكافة المواسم، وخصوصاً لفصل الربيع، كونه منعشاً وحيوياً، ويأتي بتدرجات عديدة ليتناغم مع مختلف ألوان البشرة. وهو يصبح أكثر جمالاً ومتعة إن اعتمدته على أظافرك بطريقة فنية مميزة، كأن تطبقيه على أظافرك بشكل لولبي، مع ترك مساحة شفافة من كل ظفر.

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الأشكال المربعة الصغيرة

الأشكال المربعة الصغيرة



هذا الربيع، أخرجي كل ألوان المناكير من خزانتك، مثل الأزرق والأحمر الداكن والأخضر والزهري والبني... وارسمي بها مربعات صغيرة ملونة عند مقدمة وأطراف الأظافر، باستخدام فرشاة مخططة ذات أطراف رفيعة. واستخدمي فرشاة مخصصة مغمسة بمزيل طلاء الأظافر لتنظيف الزوائد.



المناكير الأزرق الفاتح

المناكير الأزرق الفاتح



بعد أشهر الشتاء الطويلة التي اعتمدت فيها ألوان المناكير الداكنة والدافئة، يحين الوقت في فصل الربيع لاختيار ألوان مناكير زاهية ومشرقة تبث فيك الحيوية والنشاط والمرح، وفي مقدمة هذه الألوان الأزرق الفاتح الذي يتناغم مع مختلف ألوان البشرة ويضيء الأظافر واليدين. بإمكانك إضافة القليل من المناكير الأبيض لمزيد من التميز.

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نقشة الزيبرا

نقشة الزيبرا



شكلت نقشات الحيوانات اتجاهاً ممتعاً في عالم تزيين الأظافر، وما زالت تشكل موضة رائجة جداً، وهي ستمتد بقوة الى ربيع 2021، بما فيها نقشة الزيبرا، وهي أحد موديلات الأظافر الأنيقة والناعمة. اعتمديها الى جانب المناكير الأسود اللامع. استخدمي فرشاة أظافر شريطية لتحقيق نقشة الزيبرا بإتقان.



الأظافر بألوان متعددة

الأظافر بألوان متعددة



ستكون الأظافر المليئة بالألون المشرقة موضة ربيع 2021، لذلك اقتني مجموعة من ألوان طلاء الأظافر الربيعية مثل البنفسجي، والزهري بتدرجاته المختلفة، إضافة الى البرتقالي، وهكذا تحصلين على مظهر أظافر جذاب تحققينه بنفسك بكل سهولة.

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