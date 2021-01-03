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علاقات و مجتمع
تعرضت الفنانة رانيا يوسف لانتقادات كبيرة، بسبب نشرها مقطع مصور عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث كان يجمعها بالفنانة إلهام شاهين، وهما تقدمان وصلة رقص، وذلك عقب منشور تعازيها للكاتب وحيد حامد.
وهاجم البعض الفنانة بسبب هذا المقطع الذي جاء بعد مشاعر الحزن التي خيمت على الوسط الفني بخبر رحيل الكاتب.
وبالبحث عن حقيقة مقطع الفيديو، وُجد أنه يعود لإحدى سهرات سحور رمضان 2019، حيث نشرت رانيا يوسف، حينها مقطع الفيديو الذي جمعها بإلهام شاهين.
وأظهر المقطع الفنانتين وهما تقدمان وصلة رقص، على أنغام راغب علامة، «اللي باعنا خسر دلعنا».
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وصلة رقص رانيا يوسف وإلهام شاهين بعد عزاء وحيد حامد: من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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