الامارات | الصين تبدأ 2021 بإيرادات قياسية في شباك التذاكر

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبدأ 2021 بإيرادات قياسية في شباك التذاكر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قفزت إيرادات شباك التذاكر في الصين إلى 545 مليون يوان (83 مليون دولار) في يوم رأس السنة، وهو الأعلى لهذا اليوم منذ بدء التسجيلات في عام 2011، طبقاً لما ذكرته منصة «مايوان» للخدمات الترفيهية، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

وكانت الأفلام الصينية المحلية أكبر المساهمين في هذا الرقم، أول من أمس، على رأسها فيلما «زهرة حمراء صغيرة»، وهي رواية تدور حول أسرتين تعانيان السرطان، والكوميديا الرومانسية «عناق دافئ».

وتلك الزيادة في مبيعات التذاكر تضيف مؤشرات إلى أن أكبر سوق للأفلام في العالم تحقق انتعاشاً بعد أن تكبدت الإيرادات تراجعاً بواقع الثلثين العام الماضي، وسط إغلاق لمدة ستة أشهر في دور السينما لمواجهة فيروس «كورونا». وتراجعت إجمالي إيرادات شباك التذاكر في الصين في عام 2020 لتصل إلى 2.8 مليار دولار، مقارنة برقم قياسي هو 9.1 مليارات دولار في عام 2019. ومازال هذا الرقم أعلى من 2.1 مليار دولار، تم تسجيله في الولايات المتحدة في عام 2020، طبقاً لبيانات صادرة عن منصة «مايوان»، وموقع «بوكس أوفيس موجو» لتتبع حركة السوق.

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مليون يوان (83 مليون دولار) حققها شباك التذاكر في ليلة «رأس السنة».

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