الامارات | 1847 مرشحاً في الدورة الـ 17 لجائزة «العويس»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1847 مرشحاً في الدورة الـ 17 لجائزة «العويس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية باب الترشح لجوائز الدورة الـ17 (2020 ـ 2021)، في نهاية ديسمبر الماضي.

وتقدم إلى الجائزة 1847 مرشحاً في جميع الحقول، ففي حقل الشعر تقدم 321 مرشحاً، وفي القصة والرواية والمسرحية 480 مرشحاً، وفي الدراسات الأدبية والنقد 285 مرشحاً، وفي الدراسات الإنسانية والمستقبلية 496 مرشحاً، وفي الإنجاز الثقافي العلمي 265 مرشحاً. وفاز بالجائزة خلال الدورات السابقة 97 أديباً وكاتباً ومفكراً عربياً، فضلاً عن أربع مؤسسات ثقافية مرموقة، أسهمت في نشر الثقافة والمعرفة، وحكّم في حقولها أكثر من 251 محكماً واستشارياً من مختلف المشارب الثقافية، وأعلنت المؤسسة أن «لجان تحكيم الجائزة ستبدأ عملها قريباً، إذ يجرى التحكيم في جو من النزاهة والموضوعية والسرية، التي تميزت بها جائزة سلطان بن علي العويس في جميع دوراتها السابقة، التي وضعتها موضع تقدير واحترام المثقفين داخل الوطن العربي وخارجه، ويعد الفوز بإحدى جوائزها قيمة كبيرة مادياً ومعنوياً».

يذكر أن الجائزة كانت قد تلقت المزيد من الترشيحات الإلكترونية خلال الأشهر الماضية في ظل جائحة كورونا، إذ طورت مؤسسة سلطان بن علي العويس من آلية عملها في تلقي الترشيحات، ما يعطي الراغبين في التقدم للجائزة مرونة لاجتياز الوضع الاستثنائي في ظل الظروف الراهنة للجائحة.

لجان التحكيم ستبدأ عملها قريباً في جو من النزاهة والموضوعية والسرية.

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