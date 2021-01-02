رانيا يوسف تنشر وصلة رقص مع إلهام شاهين بعد ساعات من عزائهما في وحيد حامد

علاقات و مجتمع

بعد انتشار خبر وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، خيمت مشاعر الحزن على الوسط الفني، بين من ودعه بالجنازة، ومن اكتفى بمنشورات التعازي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أول مقدمي بواجب العزاء، الفنانة إلهام شاهين، التي تعتبر نفسها إحدى تلميذاته، حيث ذهبت لحضور الجنازة، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «وداعًا أستاذنا المفكر والكاتب العبقرى وحيد حامد».

وتابعت: «سنفتقدك كثيرًا، سنقتقد قلمك و أفكارك ومناقشاتك، تعلمنا منك الكثير، ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويجعل مثواك الجنة، و يصبر أهلك ومحبينك».

أما الفنانة رانيا يوسف، التي لم تمر سوى ساعات قليلة على إذاعة حلقتها المثيرة للجدل، عبرت عن حزنها من خلال نشر صورة للراحل عبر حسابها الشخصي، مدونة عليها: «الله يرحمك».

وبعد مرور ساعات قليلة على تعازيهما في وفاة الكاتب الكبير، إلا وشاركت رانيا يوسف بمقطع فيديو خلال تأديتها وصلة رقص بصحبة الفنانة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها.

وفاة وحيد حامد

ورحل اليوم، الكاتب و السيناريست الكبير وحيد حامد، في مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، عن عمر يقترب من 77 عاما بعد صراع قصير مع المرض، وشيع جثمان الكاتب من مسجد الشرطة وسط حضور فني كبير.

ومن جانبها قالت الفنانة إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر شاشة «صدى البلد»، إنها تعتبر نفسها واحدة من تلاميذ الراحل، بعدما تعرفت عليه منذ دراستها في معهد الفنون المسرحية، حيث شاركت في فيلمه «البرئ» مع الراحلين أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز، فكان ثالث فيلم تشارك فيه بعد «أمهات في المنفى» و«العار».