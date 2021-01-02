سلمى أبو ضيف تواصل إثارة الجدل بحركة جريئة.. ومتابعون: بتاعة الماسونية

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة، سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور جريئة لها، أثناء تواجدها في أبو ظبي.

وظهرت سلمى، خلال الصور، وهي نائمة داخل حلبة ملاكمة، بصورة مقلوبة، ومرتدية جاكيت جلد أسود، وتوب مفتوح الصدر، وبنطلون أسود جلدي، مرفقة تعليقا، قائلة: «وانتهى الأمر، حان الوقت للعودة إلى المنزل ومع ذلك، أنا غارقة في ترك كل الطاقم وكل من عملت معهم في آخر 45 يومًا، من المحزن أن أترككم يا رفاق ولكني سعيدة للغاية لأنني قابلتكم وعملت معكم».

وأثارت الصور، الجدل بين متابعيها، بسبب جرأتها خلالها، فضلا عن قيلمهل بحركة بيديها، زعم البعض أنها إشارة للماسونية، فجاء من بين التعليقات: «آنسة سلمى.. الحركة اللي حضرتك عملتيها دي بتاعت الماسونيين، هل حضرتك مدركة؟.. أكيد قصدك تعملي كدة».

سلمى أبو ضيف مع حبيبها الجديد

وكانت سلمى أثارت الجدل حول ارتباطها عاطفيا برئيس تحرير مجلة «VOGUE» العربية، مانويل أرنوت، بعدما نشرت صور جمعتهما، منذ يومين، عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام».

وظهرت «سلمى» في الصورة وهي مرتدية فستانا أسود مفتوحا، مكشوفا من منطقة الصدر، وبدت الصورة في لحظة رومانسية جمعتها برئيس تحرير مجلة فوج، إذ علقت على الصورة قائلة: «My 2021».

ومن جانبه، نشر «مانويل» أيضا الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقًا عليها: «مستعدين»، وهو ما يشير إلى وجود علاقة عاطفية بينهما.

سلمى أبو ضيف مع دينا الشربيني

ولم يمض أقل من 24 ساعة، حتى كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن مفاجأة جديدة، بعدما نشرت أيضًا عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة جمعتها بالفنانة دينا الشربيني، أثناء احتفالهما باستقبال العام الجديد في دبي، لتثير تساؤلات المتابعين، حول محاولات الصلح بين الهضبة ودينا لإعادة علاقتهما العاطفية كما كانت، حيث كان يحتفل الهضب هو الآخر في التوقيت ذاته بدبي.