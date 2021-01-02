متروحش الشغل.. 12 نصيحة إذا اختلطت بشخص مصاب بفيروس كورونا

صحة

الاختلاط بمصابي فيروس كورونا بات أمر طبيعيا مع ارتفاع أعداد المصابين، وزيادة حالات الاشتباه التي نتعامل معهما بشكل يومي، فأصبح ليس بعيدا الاختلاط بشخص مصاب أو حامل للفيروس المتفشي.

ماذا افعل إذا اختلطت بشخص مصاب؟

وكانت منظمة الصحة العالمية، سردت 12 نصيحة حال الاختلاط بشخص مصاب بفيروس كورونا جاءت على النحو التالي:

- اتصل بمقدم الرعاية الصحية أو الخط الساخن المخصص لكوفيد-19 لمعرفة أين ومتى يمكنك إجراء الاختبار.

- تعاون مع إجراءات تتبع المخالطين لوقف انتشار الفيروس.

- إذا لم يكن الاختبار متاحا، الزم المنزل وابتعد عن الآخرين لمدة 14 يوما.

- لا تذهب أثناء هذه المدة إلى العمل، أو المدرسة، أو الأماكن العامة.

- اطلب من شخص آخر أن يحضر لك المشتريات.

- ابتعد مسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين، حتى أفراد أسرتك.

- البس كمامة طبية لحماية الآخرين.

- نظف يديك بشكل متكرر.

- امكث في غرفة منفصلة عن سائر أفراد الأسرة، وإذا تعذّر ذلك البس كمامة طبية.

- حافظ على التهوية الجيدة في الغرفة.

- إذا كنت تتقاسم غرفة مع أشخاص آخرين، باعد بين الأسرّة بمسافة متر واحد على الأقل.

- راقب نفسك لتحري ظهور الأعراض لمدة 14 يوماً.

- حافظ على إيجابيتك بالبقاء على اتصال بأحبائك عبر الهاتف أو الإنترنت، وبممارسة التمارين الرياضية في المنزل.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا

وبحسب ما أوردته منظمة الصحة العالمية هناك العديد من الأعراض الشائعة التي تشير لاصابتك بالفيروس وهي:

الحمى

ارتفاع درجة الحرارة

تغير لون الشفاه

احمرار العين

السعال الجاف

الصداع

ألم في الجسم

فقدان حاستي الشم والتذوق