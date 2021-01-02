زينب غريب عن منع أسرتها لها من التمثيل: الحرمان إنك تجرب حاجة وتتاخد منك

لايف ستايل

أعربت الفنانة زينب غريب، عن سعادتها البالغة بدخولها عالم التمثيل، ومشاركتها في مسلسل بـ«100 وش»، الذي عُرض خلال دراما رمضان الماضي.

ودونت زينب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: قائلة: «دايما بيقولوا الحرمان هو إن فيه حاجات متقدرش تجربها.. الحقيقة إن الحرمان هو إنك تجربها وترتبط بيها ويمكن تلاقي نفسك فيها، وبعدها تتاخد منك».

واستطردت الفنانة: «على مدار أربع سنين فاتوا من بعد تجربتي في مسلسل سجن النسا، وأنا بعاني من رفض أهلي بطرق مباشرة وغير مباشرة إني أمثل بسبب خوفهم عليا من مواجهة الأعراف والكود المجتمعي اللي مبيشجعش عمل المرأة في السينما، وأحارب شوية وأتناقش شوية وأعيط شوية».

وتابعت: «لحد اليوم اللي عرفت فيه إني ممكن حياتي تنتهي، وساعتها اخترت التمثيل، وبعدها التمثيل اختارني في مسلسل بـ 100 وش.. وكان وش السعد عليا، وعلى علاقتي بأهلي واللي من بعدها بقوا بيساندوني إني أكون على طبيعتي وإني أكافح ورا حلمي اللي لسه في أوله.. وساعتها عرفت إنها هتكون بداية ومسؤولية للي جاي».

زينب غريب بالحجاب

وخلال نهاية ديسمبر الماضي، شاركت زينب غريب، متابعيها على حسابها بموقع «إنستجرام»، صورة وهي مرتدية حجاب طويل باللون الكاشمير، وبدون وضع أي من مساحيق التجميل على وجهها.

وأرفقت زينب، تعليقا، قائلة: «ازاي تكون حقيقي وانت بتمثل شخصية لو محاولتش تحس بيها وتقرب ليها التمثيل بالنسبالي هو الصدق لأبعد الحدود».

ولقيت الصورة استحسان الكثير من المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، متسائلين حول حقيقة ارتدائها للحجاب أو لا، وكان من أبرز التعليقات: «هو إنتي اتحجبتي خلاص، هتعتزلي التمثيل ولا ايه، كلام الصح التمثيل هو المعيشة الكاملة للشخصية بتفاصيلها وحلوة ومرة وده حلو الممثل اللي فعلا بيحب التمثيل، شكلك قمر بالحجاب، جميلة جدًا».