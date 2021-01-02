بماكياج بسيط.. «نورا» تتحول لـ«ملاك» في يوم فرحها رغم الحروق في وجهها

علاقات و مجتمع

تعرضت «نورا» في طفولتها، لحادث مأساوي مثل ما يحدث لكل الأطفال، إلا أنه أصابها في أكثر الأماكن التي لا يمكن إخفائها، وعلى الرغم من ذلك لم تسع يوما إلى إخفاء ملامحها، معظم ضرر الحريق جاء عند منطقة الذقن والأنف والشفاه، وبعد ستة سنوات من الإصابة أصبحت نورا عروسة، وكان الحرق في وجهها سببا لتكون واحدة من أجمل العرائس وأكثرهن بساطة وعلى طبيعتها.

تعرفت «نورا» إلى خبيرة الماكياج، أو «ميكب أرتست»، دعاء العميري عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فهي واحدة من متابعيها، كما أن عددا من أصدقائها كان لهن تجربة مع «دعاء» فوقع عليها الاختيار، لتكون هي المسؤولة عن «لوك» الزفاف، وهو واحد من أهم الأيام في حياة أي فتاة.

تقول خبيرة الماكياج عن عروستها الأكثر تميزا: «لما بعتتلي صورتها وعرفت إنها اتعرضت لحرق وهي صغيرة مترددتش ابدا إني أعملها ماكياج الفرح، وبالعكس وافقت فورا»، ولم تختلف أسعار «دعاء» مع «نورا» عن أي عروسة أخرى، «الحرق معظمه مش عند العين عشان كدة قررت إني أعمل الهايلات كله عند العين، وأبرزها وأخليها هي الأساس في الماكياج عندي».

عكس المتوقع لم تحتاج «نورا» صاحبة الوجه المميز مزيدا من التفاصيل الصعبة للماكياج لإخفاء أي شيء بل على العكس كانت أكثر بساطة، تقول «دعاء» في تصريحات لـ«هن»، «قررت إني مينفعش أحط طبقات كتير من كريم الأساس لأن ده ممكن يبين ديفو أو حاجة، وهي كمان مبتحبش الماكياج التقيل وقررنا إحنا الاتنين إنه يكون سيمبل، طبقات قليلة ورقيقة من كريم الأساس وأبرزنا ملامح العين، وفعلا كانت بسيطة وزي القمر».

رد فعل «نورا» على الماكياج في يوم زفافها كان مرضيا إلى حد كبير، فقد تحققت أمنيتها في ماكياج بسيط، كما أن رد فعل الجميع على تغير اللوك كان ملهم لدعاء بأكثر من طريقة، حيث تقول: «العرسة طيبة وهادية وملامحها جميلة وأنا قصدت أنشر صورها على البيدج بتاعتي قبل وبعد عشان متتعرضش للتنمر بعد الماكياج لو حد حس إن في حاجة غلط».

وتواصل حديثها، «أحيانا لما بنات تشوف الصور لو بنت عندها عين مقفولة شوية أو شفايف كبيرة أو معووجة يبدأوا يسألوا هي ليه عاملة كدة، هو مالها فيه إيه، فقررت أنزل صور نورا قبل وبعد الماكياج، كل الناس اتبسطت بيها جدا، وقالولي لازم أوصلها إنها قمر قبل وبعد الماكياج، وإنها حلوة فعلا ما شاء الله وكل التعليقات كانت جميلة عليها ودعوات كتير من القلب».