زوجة محمود علاء تعلن إصابة العائلة بكورونا: كلنا أخدناه.. مكنتش طبيعية

علاقات و مجتمع

عادت إيمي، زوجة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعب محمود علاء، للحديث مجددا، مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال خاصية القصص المصورة.

وكشفت زوجة اللاعب عن إصابة العائلة كاملة بفيروس كورونا المستجد، وليس زوجها فقط، الذي أصيب مؤخرا، وأعلن شفاءه منذ يومين، حيث تلقت دعوة من متابعة جاء فيها: «إن شاء الله مفيش شخص في عائلتك يتصاب بكورونا تاني»، لترد عليها زوجة اللاعب: «كلنا خدناها الحمد لله خلاص».

أعراض فيروس كورونا التي واجهت إيمي زوجة مدافع الزمالك

وعن أعراض الفيروس التي واجهتها، سردت زوجة اللاعب الأعراض قائلة: «صداع مزمن، مغص جامد، تكسير في ضهري وضلوعي، غثيان، وجع المعدة، دوخة، حرقان في زوري، أعراض البرد العادية».

وتابعت: «كنت حاسة إني مش طبيعية ومعرفتش إني عندي غير بالتحاليل بالصدفة».

تعافي مدافع الزمالك من فيروس كورونا

وكان محمود علاء مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، أعلن سلبية نتيجه تحليله لفيروس كورونا، وشفائه من فيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعد أيام من إصابته به، تواجد على إثرها بالعزل المنزلي.

وغاب اللاعب اليوم، عن الفريق الأبيض، في مباراة فريقه مع النادي البترولي إنبي، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام، المقيمة على ستاد بتروسبورت، بسبب عدم جاهزيته من الناحية الفنية.

وكانت إيمان، زوجة مدافع الفريق الأبيض، أعلنت في إبريل الماضي، انتظارهما لاستقبال مولودهما الثاني، دون أن تشير لجنسه، و نشرت إيمان حينها، عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لسيدة حامل، وارفقت معها آية قرآنية: «حملته أمه وهنًا على وهن»، مُعلقة: «يارب هون».